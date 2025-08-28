শিশু-কিশোরদের টাইফয়েডের টিকাদান অক্টোবরে, লাগবে নিবন্ধন

টাইফয়েডের প্রায় পাঁচ কোটি টিকা দেওয়া শুরু হবে আগামী ১২ অক্টোবর থেকে। ইপিআইয়ের মাধ্যমে বিনামূল্যে দেওয়া হবে এ টিকা।
৯ মাস বয়স থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু-কিশোররা এ টিকা পাবে। স্কুলে প্রথম ১০ দিন ক্যাম্প করে আর যারা স্কুলে যায় না তাদের পরবর্তী আট দিন কেন্দ্রে দেওয়া হবে এসব টিকা।
শিশু-কিশোরদের মারাত্মক রোগ টাইফয়েড জ্বর থেকে রক্ষায় দেশব্যাপি শুরু হচ্ছে টিকাদান কর্মসূচি। সরকারের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি-ইপিআই এর মাধ্যমে এ টিকা দেওয়া হবে। দরিদ্র দেশগুলোতে শিশুদের জীবন রক্ষাকারী টিকাদান কর্মসূচির আওতায়আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্যাভি, দ্য ভ্যাকসিন অ্যালায়েন্স এ কার্যক্রম পরিচালনা করে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন ডাইরেক্টর ডা.এস এম আব্দুল্লাহ আল মুরাদ বলেন, ১২ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে কর্মসূচি। প্রায় ৫ কোটি বাচ্চাকে আমরা টিকা দিতে যাচ্ছি।
স্কুলে ক্যাম্প করে ১২ অক্টোবর থেকে প্রথম ১০ দিন টিকা দেওয়া হবে। আর স্কুলে না যাওয়া শিশুদের পরবর্তী ৮ দিন টিকা দেওয়া হবে কাছাকাছি কেন্দ্রে। টিকা পেতে সবাইকে নিবন্ধন করতে হবে। গ্যাভির অর্থায়নে বিশ্বের দশম দেশ হিসেবে এ টিকা পাচ্ছে বাংলাদেশ। আগামী বছর থেকে ইপিআইয়ের সিডিউলে টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
দেশে প্রতি লাখে ১৬১ জন শিশু টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর,ডায়রিয়া,মাথা ব্যথা এমনকি জটিলতা দেখা দিলে যকৃৎ ও প্লিহা বড় হয়ে জীবনহানিও হতে পারে। তাই সব শিশু-কিশোরকে টিকা নেওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের।
টিকা বিশেষজ্ঞ ডা.তাজুল ইসলাম এ বারী বলেন, দামি দামি এন্টিবায়োটিক এই টাইফয়েডের বিরুদ্ধে কাজ করছে না। এটা বন্ধ করার উপায় টিকাদান। এটা নিরাপদ এবং কার্যকরী রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করে।
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত, ঝুঁকিহীন এক ডোজের ইনজেকটেবল এই টিকা শিশু কিশোরদের তিন থেকে সাত বছর পর্যন্ত সুরক্ষা দেবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।