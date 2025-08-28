রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় দুর্বৃত্তদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক সবজি ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ভোর চারটার দিকে তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।
আহত মো. জামির (৩০) তেজগাঁও মডেল থানা এলাকার কাজীপাড়ার ১৭ নম্বর গলির বাসিন্দা মো. মুজিবুর রহমানের ছেলে। তিনি পাইকারি সবজি ব্যবসা করেন।
জামিরকে হাসপাতালে নেওয়া কবির হোসেন জানান, রাত প্রায় তিনটার দিকে পাইকারি সবজি কেনার জন্য জামির কারওয়ান বাজারে যান।
এ সময় সোনারগাঁও হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে তিন থেকে চারজন দুর্বৃত্ত তার কাছে টাকা-পয়সা দাবি করে। তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানালে দুর্বৃত্তরা এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে।
ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ভোরের দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবককে জরুরি বিভাগে আনা হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন।
ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।