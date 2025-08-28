সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র-গুলিসহ বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৯
গ্রেপ্তার কামাল হওলাদার। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাটের মোংলা থেকে অস্ত্রসহ কামাল হাওলাদার (৪৫) নামে বিএনপির এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে চট্টগ্রাম মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এসময় তার কাছ থেকে ৮ রাউন্ড ‍গুলি উদ্ধার করা হয়।

বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেলে মোংলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। পরে মালগাজি এলাকায় তার গ্রামের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় একটি চায়না পিস্তল ও ৮ রাউন্ড গুলি।

গ্রেপ্তার কামাল হাওলাদার মোংলা উপজেলার মালগাজি গ্রামের মৃত আব্দুল মোত্তালেবের ছেলে। তিনি স্থানীয় বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মোংলা উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে চাঁদপাই ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। তবে ভোটে হেরে যান।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন থানায় তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা চলমান রয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তাকে ডিবি পুলিশের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি আইনগত প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রামে নেওয়ার কার্যক্রম চলছে। ‘সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু’ (৭ দশমিক ২) মডেলের ওই অস্ত্রটি বাংলাদেশের পুলিশের ব্যবহৃত। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থানা লুটের সময় খোয়া যাওয়া অস্ত্রের মধ্যেই ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

মোংলা থানার তদন্ত পরিদর্শক (তদন্ত) মানিক চন্দ্র গাইন বলেন, অস্ত্র-গুলিসহ কামাল হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাকে ডিবি পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

বিএনপি পুলিশ চট্টগ্রাম গ্রেপ্তার বাগেরহাট অস্ত্র উদ্ধার

