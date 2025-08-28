সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যা, প্রাণহানি ১৫

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৯
এখন বন্যার পানি দক্ষিণাঞ্চলের ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। ছবি: ইন্ডিপেন্ডেন্ট

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। শতদ্রু, রাভি ও চেনাব নদীর পানি ফুলেফেঁপে উঠায় এই বন্যায় বিপর্যস্ত হয়েছে অবকাঠামো, ডুবে গেছে লাখ লাখ একর কৃষিজমি, আর হাজারো মানুষকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

ডন নিউজের খবরে বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত অন্তত ১৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে।

ভারী বর্ষণের পাশাপাশি ভারত থেকে দুটি বাঁধের পানি ছেড়ে দেওয়ায় নদীগুলো উপচে পড়েছে। এতে পাঞ্জাবের মধ্যাঞ্চলীয় জেলাগুলো প্লাবিত হয় এবং এখন বন্যার পানি দক্ষিণাঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি করেছে।

পাঞ্জাবের শিয়ালকোট, নারওয়াল, হাফিজাবাদ, সারগোদা, লাহোর, কাসুর, ওকারা, গুজরানওয়ালা ও ফয়সালাবাদে ত্রাণ কার্যক্রম ও বন্যা মোকাবেলায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

গুজরানওয়ালার কমিশনার জানান, নিহত ১৫ জনের মধ্যে পাঁচজন শিয়ালকোটে, চারজন গুজরাটে, তিনজন নারওয়ালে, দুইজন হাফিজাবাদে এবং একজন গুজরানওয়ালায় মারা গেছেন।

জুনে বর্ষাকাল শুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানে বন্যায় প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০২ জনে। এর অর্ধেকের মৃত্যু হয়েছে শুধু আগস্ট মাসেই।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত দেড় লাখেরও বেশি মানুষ এবং অন্তত ৩৫ হাজার গবাদিপশুকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ কেন্দ্র ও পশু চিকিৎসা শিবির খোলা হয়েছে।

পাঞ্জাব সরকারের হিসাবে, এ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ছয় লাখ ছাড়িয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘ জানাচ্ছে, এ বছর বর্ষা মৌসুমে পাকিস্তানে মৃত্যু হওয়া মানুষের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় তিনগুণ।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

পাকিস্তান নিহত এশিয়া বিশ্ব সংবাদ বন্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আরএসএস’র শতবর্ষ উদযাপনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ককে

শুধু প্রচার নয়, ধর্মীয় নেতাদের ‘উঠে দাঁড়াতে’ বলল মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ

দ্বিগুণ শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ভারত: সম্পর্কের টানাপোড়নে ওয়াশিংটন-দিল্লি

সিঙ্গাপুরে ভ্যাপিং নিয়ে কঠোর শাস্তি ঘোষণা, ধরা পড়লেই বেত্রাঘাত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায় বন্দুকধারীর হামলায় দুই শিশু নিহত, ১৭ জন গুলিবিদ্ধ

‘ট্রাম্পকে হত্যা করো, ভারতে পরমাণু হামলা চালাও’, লেখা ছিল অস্ত্রে

গোপন চিঠির মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকের পথে চীন

যুক্তরাষ্ট্রে সিডিসি প্রধানকে বরখাস্ত, প্রতিবাদে চার শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng