লোহাগড়ায় অপারেশন থিয়েটারে অচেতন রোগীর সঙ্গে নার্সের টিকটক

নড়াইলের লোহাগড়া পৌর শহরের জয়পুর মোড়ে অবস্থিত ‘প্রত্যাশা ক্লিনিক’-এ অপারেশন থিয়েটারে অচেতন এক প্রসূতির পাশে দাঁড়িয়ে নার্স প্রিয়া টিকটক ভিডিও ধারণ করে তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন।
বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে ভিডিওটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।
ভিডিওটিতে দেখা যায়, অপারেশন থিয়েটারের পরিবেশে রোগীর ব্যক্তিগত মুহূর্তকে উপেক্ষা করে ওই নার্স বিনোদনের উদ্দেশ্যে ভিডিও ধারণ করেন এবং তা সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেন। যা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিধিবিধান ও রোগীর গোপনীয়তা রক্ষার নীতিমালার সরাসরি লঙ্ঘন। এ নিয়ে ফেসবুকে অনেকেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা মিনারুল ইসলাম সজল মন্তব্যে লেখেন, প্রথমত, তাকে আজীবনের জন্য নার্সিং পেশা থেকে বহিষ্কার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, রোগীর সম্মানহানি ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের কারণে তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে। তৃতীয়ত, ক্লিনিক কর্তৃপক্ষকেও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।
ঘটনার বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত নার্স প্রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার ভুল স্বীকার করেন এবং গণমাধ্যমের কাছে ক্ষমা চান।
এ বিষয়ে লোহাগড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আবুল হাসনাত বলেন, অপারেশন থিয়েটারে কোনো কার্যক্রম ভিডিও ধারণ করে প্রকাশ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সেখানে মুমূর্ষু রোগীকে রেখে টিকটক করা গুরুতর অনৈতিক কাজ। আমি এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।