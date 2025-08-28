সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের দুর্নীতি মামলার রায় পেছাল

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪০
বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির হয়েছিলেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলার রায় পিছিয়েছে। রায় শুনতে বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির হয়েছিলেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। রায়ের দিন বদলের খবর শুনে পরে তিনি চলে যান।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ঢাকার তৃতীয় বিশেষ জজ আদালতে এ রায় ঘোষণার তারিখ ছিল। কিন্তু রায় প্রস্তুত না হওয়ায় বিচারক মুহা. আবু তাহের রায়ের নতুন তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর ঠিক করে দেন বলে জানিয়েছেন দুদকের কৌঁসুলি আহমেদ আলী সালাম।

গয়েশ্বরের আইনজীবী সৈয়দ নজরুল ইসলাম জানান, দুদক ও আসামি পক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে গত ১৯ অগাস্ট আদালত রায়ের জন্য বৃহস্পতিবার দিন ঠিক করেছিল।

২০০৯ সালের ৫ জানুয়ারি রমনা থানায় মামলাটি করেন দুদকের তখনকার উপপরিচালক এস এম মফিদুল ইসলাম। মামলার বিবরণ অনুযায়ী, গয়েশ্বর তার সম্পদের বিবরণীতে দুটি বাড়ি দেখিয়েছেন, যার মধ্যে ঢাকার রায়ের বাজারের ছয়তলা বাড়ির নির্মাণ ব্যয় ৪০ লাখ ৮০ হাজার টাকা এবং কেরাণীগঞ্জে পৈত্রিক জমিতে বানানো বাড়ির নির্মাণ ব্যয় ১৫ লাখ ৪ হাজার টাকা দেখান। ব্যয়ের এই পরিমাণ গণপূর্ত বিভাগের হিসাবের চাইতে ২৫ লাখ ৩৬ হাজার ৫০৫ টাকা কম, যাকে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করে দদুক। এছাড়া গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বাসায় ব্যবহার্য ৫৮ হাজার ৬০০ টাকার ইলেকট্রনিক সামগ্রী পাওয়া যায়, যা তার ঘোষণা ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত।

 

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

মামলা দুদক আইন আদালত

