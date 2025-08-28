সেকশন

সুনামগঞ্জে দু'পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ১০ 

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০০
ছাতক থানা। পুরোনো ছবি (সংগৃহীত)

সুনামগঞ্জের ছাতকে দু'পক্ষের সংঘর্ষে আল আমিন (২৬) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এতে অন্তত ১০ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে। 

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ভোরে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আল আমিনের মৃত্যু হয়। এর আাগে বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের পূর্ব দারোগাখালী-ঢালার পাড় গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে প্রতিপক্ষের হামলায় গুরুতর আহত হন তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক বিরোধের জেরে পূর্ব দারোগাখালী-ঢালারপার গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে আল আমিন ও কোম্পানীগঞ্জ থানার বাহাদুরপুর গ্রামের আব্দুল কাদিরের ছেলে আব্দুর রহমানের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছি। বুধবার এ নিয়ে দুপক্ষে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত ১০ থেকে ১২ জন আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ, পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আহতদের মধ্যে আল আমিন,রুহুল আমিন, ফাতেমা বেগম, আব্দুর রহমান, মুহিবুন নেছার নাম জানা গেছে। তাদের সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সবশেষ বৃহস্পতিবার ভোরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আল আমিনের মৃত্যু হয়।

ছাতক থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রঞ্জন কুমার ঘোষ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ ঘটনায় নরসিংপুর ইউনিয়নের হাবিব নগর গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে আব্দুল আলী বাদী হয়ে  ৫ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা ( নম্বর ২৪) দায়ের করেছেন। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

সংঘর্ষ আহত নিহত পুলিশ সুনামগঞ্জ

