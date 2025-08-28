মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জেড আই খান পান্নার

একাত্তরের স্বাধীনতা, বাহাত্তরের সংবিধান, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীতের সঙ্গে কোনও কম্প্রোমাইজ করতে রাজি না বলে মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা ঐক্যবদ্ধ হন, এখন শেষ সময় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) ‘মঞ্চ ৭১ এর গোলটেবিল বৈঠক’ ভন্ডুল হওয়ার পর এক ফেসবুক লাইভে তিনি এই আহ্বান জানান।
জেড আই খান পান্না বলেন, সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আজ সকাল ১০টায় রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মঞ্চ ৭১ এর যে গোলটেবিল আলোচনার কথা ছিল, সেখানে সমন্বয়ক নামধারী কিছু দুষ্কৃতকারী হট্টগোল করছে, স্লোগান দিচ্ছে। আমরা বুঝি, এটা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের দাপটেই।
তিনি বলেন, এই দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা কতটুকু আছে– সাংবাদিকদের অফিসে (রিপোর্টার্স ইউনিটি) বসেই গ্যাঞ্জাম। এ থেকেই বোঝা যায় দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মত প্রকাশের স্বাধীনতা কতটুকু আছে।
এ সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধ, বাহাত্তরের সংবিধান, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার প্রশ্নে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।