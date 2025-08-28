মির্জাপুরে নদী ভাঙনে বিলীন হওয়ার পথে বিএনবি উচ্চ বিদ্যালয়, আতঙ্কে ৬০০ শিক্ষার্থী

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বরাটী নরদানা বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয় (বিএনবি উচ্চ বিদ্যালয়) লৌহজং নদীর তীব্র ভাঙনের মুখে পড়েছে। ইতোমধ্যে বিদ্যালয়ের কয়েকটি ভবন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঝুঁকির মধ্যে পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছেন।
বিদ্যালয়টির উত্তর পাশ দিয়ে প্রবাহিত লৌহজং নদীর (স্থানীয়ভাবে খাগজানা নদী) বর্ষা মৌসুমে ভয়াবহ ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রধান শিক্ষকের বাসভবনসহ ৬-৭টি ভবন। নতুন করে টিনের ঘর, আবাসিক ভবন, মসজিদ ও চলাচলের রাস্তা হুমকির মুখে পড়েছে।
বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. জাকির হোসেন ও রীনা রাণী গোষ্মামী জানান, প্রতিষ্ঠানটিতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৬০০ শিক্ষার্থী রয়েছে এবং পড়াশোনার মান সন্তোষজনক।
গত শনিবার (২৩ আগস্ট) ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) এ বি এম আরিফুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান মো. আজাহারুল ইসলাম এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা।
ইউএনও জানান, বিদ্যালয়ের ভাঙন পরিস্থিতি দেখে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
পানি উন্নয়ন বোর্ড টাঙ্গাইলের সহকারী প্রকৌশলী মো. আফিজুর রহমান বলেন, ভাঙন রোধে আবেদন পাওয়া গেছে। বরাদ্দ চেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। বরাদ্দ পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বিদ্যালয়টির এডহক কমিটির সভাপতি দেওয়ান শফিকুল ইসলাম ফরিদ বলেন, এটি একটি দেশসেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইতিমধ্যে অনেক ভবন নদীতে বিলীন হয়েছে। অবিলম্বে ব্লক দিয়ে গাইড বাঁধ নির্মাণসহ স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।