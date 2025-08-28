বিস্ফোরকের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে ভূগর্ভস্থ পাথর উত্তোলন

দিনাজপুরের মধ্যপাড়া পাথরখনিতে বিস্ফোরক দ্রব্য (অ্যামালসন এক্সপ্লোসিভ)-এর সংকটে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল থেকে ভূগর্ভস্থ পাথর উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।
খনির উন্নয়ন ও উৎপাদন কাজে নিয়োজিত জার্মানিয়া স্টেট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) বিস্ফোরকের ঘাটতির কারণ দেখিয়ে খনির কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে। খনির রক্ষণাবেক্ষণমূলক কিছু কাজ চালু থাকলেও উন্নয়ন এবং পাথর উত্তোলন সম্পূর্ণভাবে স্থগিত রয়েছে।
এ বিষয়ে খনি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) জানায়, নির্দিষ্ট সময়মতো বিস্ফোরক সরবরাহ না হওয়ায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
প্রতিদিন গড়ে সাড়ে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন পাথর উত্তোলন হতো এই খনি থেকে। উৎপাদন বন্ধ থাকায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় দেড় কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে সরকারের। বর্তমানে খনির অভ্যন্তরে প্রায় ১২ লাখ মেট্রিক টন পাথর মজুদ রয়েছে, যা বিক্রির অপেক্ষায় রয়েছে।
এমজিএমসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী ডি.এম. জোবাইয়ের হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, প্রয়োজনীয় অ্যামালসন এক্সপ্লোসিভ ভারত থেকে আমদানি করা হয়। বর্তমানে তা বাংলাদেশে প্রবেশ ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের অপেক্ষায় রয়েছে। আশা করছি ২-৩ দিনের মধ্যে তা খনিতে পৌঁছাবে এবং পুনরায় উৎপাদন চালু হবে।