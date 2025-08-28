সেপ্টেম্বরে ‘যুগান্তকারী’ বৈঠকে বসছেন পুতিন-জিনপিং

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আগামী সেপ্টেম্বরে একটি 'ঐতিহাসিক' বৈঠক করবেন। এটি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। মস্কোতে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ঝাং হানহুই বার্তা সংস্থা তাসকে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন।
তিনি বলেন, 'সেপ্টেম্বরে, সোনালী শরৎকালে, জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং বিশ্ব ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধে বিজয়ের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বেইজিংয়ে একটি গম্ভীর সভা অনুষ্ঠিত হবে।'
চীনা কূটনীতিক উল্লেখ করেন, 'চীন ও রাশিয়ার নেতারা আবারও যুগান্তকারী তাৎপর্যপূর্ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন। এটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের আরও উন্নয়নের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করবে এবং সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা গভীর করার জন্য নতুন প্রেরণা যোগাবে।'
রাষ্ট্রদূত জোর দিয়ে বলেন, চীন ও রাশিয়া 'শেয়ার করা নদী ও পাহাড়' দিয়ে সংযুক্ত ভালো প্রতিবেশী এবং সময়ের পরীক্ষিত প্রকৃত বন্ধু, যারা সর্বদা একে অপরকে সহযোগিতার অগ্রাধিকার অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে।
ঝাং আরও বলেন, চীন-রাশিয়া সম্পর্ক দুই দেশের মৌলিক স্বার্থ এবং সাধারণ চাহিদার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তাদের একটি স্পষ্ট ঐতিহাসিক যুক্তি এবং শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চালিকা শক্তি রয়েছে। তারা আধুনিক বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে স্থিতিশীল ও পরিপক্ক এবং এই সম্পর্ক কৌশলগতভাবে মূল্যবান সম্পর্কগুলোর মধ্যে একটি।
শত্রুতা ছাড়া বন্ধুত্ব
কূটনীতিক জোর দিয়ে বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক স্বাধীন এবং কোনো তৃতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। 'আমাদের দেশগুলো দুটি প্রতিবেশী বৃহৎ শক্তির সহাবস্থানের জন্য সফলভাবে সঠিক পথ তৈরি করেছে। গত দশকে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং ভ্লাদিমির পুতিনের কৌশলগত নেতৃত্বে চীন-রাশিয়া সম্পর্ক ইতিহাসের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছে। স্থায়ী সুপ্রতিবেশীসুলভতা, প্রকৃত বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সুবিধার ওপর নির্মিত বিস্তৃত কৌশলগত সহযোগিতা দিয়ে এগুলো সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
তার মতে, উচ্চ-স্তরের চীন-রাশিয়া সম্পর্কের উন্নয়ন 'শুধুমাত্র দুই দেশের জনগণের মৌলিক স্বার্থই পূরণ করে না, বরং প্রধান ও প্রতিবেশী শক্তির মধ্যে বৈশ্বিক সহযোগিতার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রত্যাশার সঙ্গে মিলে যায়।'
রাষ্ট্রদূত বলেন, 'ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, চীন-রাশিয়া কৌশলগত সহযোগিতার নিশ্চিততা এবং স্থিতিশীলতার মাধ্যমে দুটি দেশ একটি অস্থির বিশ্বে আরও স্থিতিশীলতা এবং ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসছে।'
আসন্ন সফর
এর আগে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছিলেন, পুতিন তার আসন্ন 'অভূতপূর্ব' চীন সফরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।