বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
মালয়েশিয়ায় বিশেষ অভিযানে ৩৬ বাংলাদেশি আটক

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৪
মালয়েশিয়ায় বিশেষ অভিযানে ৩৬ বাংলাদেশি আটক। ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর রাজ্যের শাহ আলম শিল্প এলাকায় ইমিগ্রেশন বিভাগের বিশেষ অভিযানে ৩৬ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ইমিগ্রেশনের মহাপরিচালক জাকারিয়া সাবান এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানান। বিবৃতিতে বলা হয়, জনসাধারণের অভিযোগের ভিত্তিতে দুই সপ্তাহের গোয়েন্দা নজরদারির পর গত মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) শাহ আলম শিল্প এলাকায় অবস্থিত একটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য কারখানায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানকালে মোট ৫৩ জনের নথি যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ৩৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী ৩৬ জন বাংলাদেশির বৈধ ভ্রমণ নথি ছিল না, অনেকে ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় ছিলেন এবং কেউ কেউ পাসের শর্ত ভঙ্গ করেছেন বলে মহাপরিচালক জানান।

আটকদের লেংগেং ইমিগ্রেশন ডিটেনশন ডিপোতে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে জাকারিয়া সাবান বলেন, অবৈধভাবে অবস্থানকারী, ভিজিট পাসের অপব্যবহারকারী এবং তাদের নিয়োগকারী বা সহযোগীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগে কোনো আপস করা হবে না।

