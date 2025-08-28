সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

খালিয়াজুরী–উচিৎপুর নৌপথে লাগামহীন ভাড়া, নেই নজরদারি

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৪

নেত্রকোনার খালিয়াজুরী-উচিৎপুর নৌপথে যাত্রীদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ উঠেছে ট্রলার মালিকদের বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০ কিলোমিটারের এই পথে জনপ্রতি গুনতে হচ্ছে ১৮০ টাকা, যা সরকারি নির্ধারিত ভাড়ার প্রায় তিন গুণ।

ভুক্তভোগীরা জানান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ২০২২ সালে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া নির্ধারণ করে ২ টাকা ৮৫ পয়সা। সে হিসাবে, খালিয়াজুরী-উচিৎপুর রুটে ভাড়া হওয়া উচিত ৫৭ টাকার মতো। অথচ আদায় করা হচ্ছে ১৮০ টাকা!

বিগত কয়েক বছর ধরেই বর্ষা মৌসুমে (জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক পর্যন্ত) ট্রলারই এখানকার একমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম। ভিন্ন কোনো বিকল্প না থাকায় স্থানীয়রা বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত ভাড়া গুনছেন।

এই নৌপথে নিয়মিত চলাচলকারী কয়েকটি ট্রলার দুই ধাপে যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করছে। খালিয়াজুরী থেকে বোয়ালি পর্যন্ত ১০০ টাকা এবং বোয়ালি থেকে উচিৎপুর ৮০ টাকা

একজন ট্রলার মালিক শামছু বলেন, যাত্রী কম, আর ঘাটে টোল বেশি দিতে হয় তাই ভাড়া বাড়াতে হয়।

অন্যদিকে, উচিৎপুর ট্রলার ঘাট ইজারাদার মেহেদী হাসান শফিক দাবি করেন, আমরা ন্যায্য হারে টোল নিই, বরং মালিকরাই বাড়তি ভাড়া তুলে আমাদের ওপর দোষ চাপায়।

এ বিষয়ে খালিয়াজুরী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এম এ কাদের বলেন, নৌপথে ট্রলার ভাড়া সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কোনো আইন আছে কি না, তা জানা নেই। তবে এত বেশি ভাড়া গ্রহণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

সারাদেশ নেত্রকোনা

