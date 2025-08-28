সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
যশোরে ৩৬টি স্বর্ণের বারসহ ৩ পাচারকারী আটক

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৫

ভারতে পাচারের সময় যশোরে পৃথক দুটি অভিযানে ৩৬টি স্বর্ণের বারসহ তিন পাচারকারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে সদর উপজেলার কোদালিয়া বাজার ও যশোর-নড়াইল সড়কের তারাগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

বিজিবি জানায়, আটক স্বর্ণের ওজন ৫ কেজি ৩৩৪ গ্রাম, আনুমানিক বাজারমূল্য ৭ কোটি ৮৯ লাখ ৫৩ হাজার টাকা। এ সময় পাচার কাজে ব্যবহৃত চারটি মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থও জব্দ করা হয়েছে।

আটককৃতরা হলেন—মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার আংগারিয়া গ্রামের আকরাম হোসেনের ছেলে আশরাফুল ইসলাম সাজিদ, যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার ফতেপুর গ্রামের আনন্দ দাসের ছেলে সুজন দাস বাপ্পি এবং শহরের লোন অফিসপাড়ার নূর হোসেনের ছেলে জাহিদ হোসেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল সাইফুল্লাহ সিদ্দীকি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিন ব্যক্তির শরীরে বিশেষ কৌশলে লুকানো স্বর্ণ জব্দ করা হয়েছে।

আটকরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, ঢাকার যাত্রাবাড়ি ও মানিকগঞ্জ এলাকার চোরাকারবারিদের কাছ থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করে তারা যশোর ও সাতক্ষীরার কলারোয়া সীমান্ত হয়ে ভারতে পাচারের চেষ্টা করছিল।

জব্দকৃত স্বর্ণ ট্রেজারিতে জমা দেওয়া হয়েছে এবং আটক তিনজনকে যশোর কোতোয়ালি মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। 

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত বলেন, ‘আসামিদের আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাদের কারাগারে প্রেরণ করেছেন।’

