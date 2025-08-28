চাকসুর তফসিল ঘোষণা, নির্বাচন ১২ অক্টোবর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত নির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হবে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অডিটোরিয়ামে চাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন।
নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১২ অক্টোবর রোববার। আমাদের যাবতীয় তথ্য ওয়েব পোর্টালে দেয়া হবে। তবে আলোচনার ভিত্তিতে যাবতীয় সংশোধন করা যাবে। একটি সুস্থ ও গঠনমূলক নির্বাচনের জন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করি।’
চাকসু নির্বাচন কমিশনের মেম্বার সেক্রেটারি অধ্যাপক ড. আরিফুল হক সিদ্দিকী বলেন, ‘আমাদের সব বিভাগের খসড়া ভোটার তালিকা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তফসিল ঘোষণার দিকে যাইনি। মঙ্গলবার আমরা ৫৪ টি বিভাগের সব খসড়া পেয়ে গেছি। এরপর নির্বাচনী আচরণের খসড়া পেয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ টি হল ও ১ টি হোস্টেলের মোট ২৫,৭৫২ জন শিক্ষার্থী ভোটার তালিকায় রয়েছে। নির্বাচনের জন্য আমরা ১৪ টি কেন্দ্র করবো। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে জানানো হবে। আমরা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করবো। যাবতীয় তথ্য সেখানে জানানো হবে।’
তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বিতরণ করা শুরু হবে ১৪ সেপ্টেম্বর। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে মনোনয়ন জমা নেওয়া শুরু হবে। ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র নেওয়া যাবে। এই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর।
মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শুরু হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। এরপর ২১ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। এটি প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।
এরপর ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে। এরপরই ভোট গণনা শুরু হবে।
তফসিল ঘোষণার এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন, চাকসু কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান চৌধুরী, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক জাফর উল্লাহ তালুকদার, ছাত্র-ছাত্রী পরামর্শ ও নির্দেশনা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ তৈয়ব চৌধুরী, লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক গোলাম হোসেন হাবীব প্রমুখ। চাকসু নির্বাচন কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম চাকসু নির্বাচন। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর ৫৮ বছরে মাত্র ৬ বার চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষ ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয় চাকসু নির্বাচন।