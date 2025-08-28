সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায় বন্দুকধারীর হামলায় দুই শিশু নিহত, ১৭ জন গুলিবিদ্ধ

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৭
অ্যানানসিয়েশন ক্যাথলিক স্কুলে অনুষ্ঠিত প্রার্থনার শুরুতে এই সহিংসতা ঘটে। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস শহরের একটি ক্যাথলিক স্কুলের গির্জায় বন্দুকধারীর হামলায় দুই শিশু নিহত হয়েছে। তিনটি বন্দুক নিয়ে কাচের জানালা দিয়ে চালানো এই গুলিবর্ষণে অন্তত ১৭ জন আহত হন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বুধবার (২৭ আগস্ট) স্থানীয় সময় সকালে অ্যানানসিয়েশন ক্যাথলিক স্কুলে অনুষ্ঠিত প্রার্থনার শুরুতে এই সহিংসতা ঘটে।

মিনিয়াপোলিসের পুলিশপ্রধান ব্রায়ান ও'হারার জানান, হামলার পর গির্জার পেছনের দিকে রবিন ওয়েস্টম্যান (২৩) নামে একমাত্র সন্দেহভাজন 'আত্মহত্যা' করেছেন।

এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল বলেছেন, তার সংস্থা এই হামলাটিকে 'ক্যাথলিকদের লক্ষ্য করে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ এবং ঘৃণামূলক অপরাধের ঘটনা' হিসেবে তদন্ত করছে।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, সকালের প্রার্থনার সময় গুলির ফলে ৮ এবং ১০ বছর বয়সী দুই শিশু যেখানে বসেছিল, সেখানেই মারা যায়। অনেকেই এদিক-সেদিক দৌড়াচ্ছিল, মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন।

মিনিয়াপোলিস স্টার ট্রিবিউন জানিয়েছে, স্কুলের ২০১৭ সালের একটি বর্ষপুস্তকে দেখা গেছে, হামলাকারী ওয়েস্টম্যান সেখানকার ছাত্র ছিলেন।

উদ্ধার করা একটি রাইফেলের ম্যাগাজিনে পূর্বে যেসব বন্দুকধারী স্কুলে হামলা চালিয়েছিল, তাদের নাম লেখা ছিল।

এক বিবৃতিতে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নয়েম বলেছেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার বলে দাবি করছে। এই বিকৃত দানবটি আমাদের সবচেয়ে দুর্বলদের: শিক্ষাবর্ষের প্রথম সকালের প্রার্থনায় ছোট বাচ্চাদের লক্ষ্য করেছে।

আদালতের নথিতে দেখা গেছে, ২০২০ সালে রবার্ট নামক একজন ওয়েস্টম্যান হিসেবে নাম পরিবর্তন করেন। কারণ, ওয়েস্টম্যান নাম তাকে 'নারী' হিসেবে শনাক্ত করতে সাহায্য করেছিল।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র নিহত হামলা গির্জা বন্দুক হামলা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দ্বিগুণ শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ভারত: সম্পর্কের টানাপোড়নে ওয়াশিংটন-দিল্লি

গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল, বিশ্বাস করেন অর্ধেক মার্কিন ভোটার: জরিপ

‘ট্রাম্পকে হত্যা করো, ভারতে পরমাণু হামলা চালাও’, লেখা ছিল অস্ত্রে

পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যা, প্রাণহানি ১৫

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিদেশি শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের মার্কিন ভিসা নিয়ে দুঃসংবাদ

গোপন চিঠির মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকের পথে চীন

যুক্তরাষ্ট্রে সিডিসি প্রধানকে বরখাস্ত, প্রতিবাদে চার শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগ

গাজা ইস্যুতে মার্কিন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করলো নরওয়ে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng