যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায় বন্দুকধারীর হামলায় দুই শিশু নিহত, ১৭ জন গুলিবিদ্ধ

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস শহরের একটি ক্যাথলিক স্কুলের গির্জায় বন্দুকধারীর হামলায় দুই শিশু নিহত হয়েছে। তিনটি বন্দুক নিয়ে কাচের জানালা দিয়ে চালানো এই গুলিবর্ষণে অন্তত ১৭ জন আহত হন।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বুধবার (২৭ আগস্ট) স্থানীয় সময় সকালে অ্যানানসিয়েশন ক্যাথলিক স্কুলে অনুষ্ঠিত প্রার্থনার শুরুতে এই সহিংসতা ঘটে।
মিনিয়াপোলিসের পুলিশপ্রধান ব্রায়ান ও'হারার জানান, হামলার পর গির্জার পেছনের দিকে রবিন ওয়েস্টম্যান (২৩) নামে একমাত্র সন্দেহভাজন 'আত্মহত্যা' করেছেন।
এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল বলেছেন, তার সংস্থা এই হামলাটিকে 'ক্যাথলিকদের লক্ষ্য করে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ এবং ঘৃণামূলক অপরাধের ঘটনা' হিসেবে তদন্ত করছে।
পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, সকালের প্রার্থনার সময় গুলির ফলে ৮ এবং ১০ বছর বয়সী দুই শিশু যেখানে বসেছিল, সেখানেই মারা যায়। অনেকেই এদিক-সেদিক দৌড়াচ্ছিল, মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন।
মিনিয়াপোলিস স্টার ট্রিবিউন জানিয়েছে, স্কুলের ২০১৭ সালের একটি বর্ষপুস্তকে দেখা গেছে, হামলাকারী ওয়েস্টম্যান সেখানকার ছাত্র ছিলেন।
উদ্ধার করা একটি রাইফেলের ম্যাগাজিনে পূর্বে যেসব বন্দুকধারী স্কুলে হামলা চালিয়েছিল, তাদের নাম লেখা ছিল।
এক বিবৃতিতে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নয়েম বলেছেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার বলে দাবি করছে। এই বিকৃত দানবটি আমাদের সবচেয়ে দুর্বলদের: শিক্ষাবর্ষের প্রথম সকালের প্রার্থনায় ছোট বাচ্চাদের লক্ষ্য করেছে।
আদালতের নথিতে দেখা গেছে, ২০২০ সালে রবার্ট নামক একজন ওয়েস্টম্যান হিসেবে নাম পরিবর্তন করেন। কারণ, ওয়েস্টম্যান নাম তাকে 'নারী' হিসেবে শনাক্ত করতে সাহায্য করেছিল।