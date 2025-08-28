সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৮০০ শাড়ি নিয়ে বিগ বসে তনয়া মিত্তাল

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৫
উদ্যোক্তা ও অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার তনয়া মিত্তাল।

জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস’ এর ১৯তম আসর নিয়ে ফিরেছেন বলিউডস সুপারস্টার সালমান খান। এবারের রিয়েলিটি শোয়ের প্রতিযোগীদের সবাই বেশ হাই প্রোফাইল। তাদের মধ্য অন্যতম উদ্যোক্তা ও অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার তনয়া মিত্তাল। বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য পরিচিত এই প্রতিযোগী সবাইকে চমকে দিয়েছেন অদ্ভুত এক ঘোষণায়।

তনয়া জানিয়েছেন, বিগ বসের আসরে তিনি ৮০০-র বেশি শাড়ি নিয়ে এসেছেন। তনয়া বলেন, ‘আমি আমার বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে আসিনি। আমার গহনা, অন্যান্য জিনিস এবং ৮০০-র বেশি শাড়ি নিয়ে এসেছি। প্রতিদিনের জন্য আমি তিনটি করে শাড়ি বেছে রেখেছি, যেগুলো আমি দিনের বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করব।’

প্রথম দিনেই তনয়া তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে বেশ কিছু মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘আমার দেহরক্ষীরা কুম্ভ মেলায় ১০০ জনের প্রাণ বাঁচিয়েছিল, এমনকি পুলিশকেও বাঁচিয়েছিল। তাই আমি আজ এখানে। আমার দেহরক্ষীরা খুবই প্রশিক্ষিত।’

তনায়ার কথায়, ‘আমাদের পরিবারে বহুদিন ধরে এটা চলে আসছে। আমাদের সবারই নিরাপত্তা ছিল। নিরাপত্তার সঙ্গে হাঁটাচলার অভ্যাস আছে আমাদের। আমরা ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মী এবং অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করি।’

গত রোববার বিগ বসের গ্র্যান্ড প্রিমিয়ারে সালমান খান ১৯-এর প্রতিযোগীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এবার প্রতিযোগীদের তালিকায় রয়েছেন অশনুর কৌর, জিশান কাদরি, নাগমা মিরাজকর, আয়েশ দারবার, নেহাল চুড়াসামা, অভিষেক বাজাজ, বাসির আলি, গৌরব খান্না, নাতালিয়া জানোসেক, প্রণীত মোরে, ফারহানা ভাট, নীলম গিরি, কুনিক্কা সুদানন্দ, আমাল মালিক এবং মৃদুল তিওয়ারি। তবে ফারহানা প্রথম পর্বেই শো থেকে বাদ পড়েছেন।

এবারের ‘বিগ বস ১৯’ প্রতিদিন রাত ৯টায় জিও হটস্টার এবং রাত সাড়ে ১০ টায় কালারস টিভিতে দেখা যাবে।

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

বিগ বস

