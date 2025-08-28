সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কোয়াব নির্বাচনে সভাপতি পদে মনোনয়ন তুললেন মিঠুন 

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৮
মোহাম্মদ মিঠুন। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় দলের সাবেক মিডল-অর্ডার ব্যাটার মোহাম্মদ মিঠুন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)-এর নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন একই পদে মনোনয়ন নেওয়া সেলিম শহীদ-এর সঙ্গে।

এ ছাড়া জাতীয় দলের ব্যাটার নাজমুল হোসেন শান্ত ও অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ-সহ আরও কয়েকজন ক্রিকেটার আসন্ন কোয়াব নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। এছাড়াও মনোনয়ন নিয়েছেন সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট, ব্যাটার ইমরুল কায়েস, সাবেক ক্রিকেটার শামসুর রহমান শুভ ও শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুত।

আগামী ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র জমা ও প্রত্যাহারের শেষ সময় ৩০ আগস্ট পর্যন্ত নির্ধারিত। নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আটটি কমিটির পদ এবং মহিলা প্রতিনিধি সংরক্ষিত আসনসহ বিভিন্ন পদে ভোটগ্রহণ হবে। 

নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে—ইফতিখার রহমান মিঠু চেয়ারম্যান হিসেবে, সঙ্গে রয়েছেন সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার এবং সাবেক উইকেটকিপার নাসির আহমেদ নাসু।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট বিসিবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রমজানে পানীয় পান করায় ভুল দেখছেন না শামি 

অ্যাশেজ জিততে চাইলে ইংল্যান্ডকে ‘খুনে মানসিকতার হতে হবে’

বিপিএল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জমা, এখনই কারও নাম প্রকাশ করবে না বিসিবি

আগামীর সাকিব-তামিমদের খুঁজতে নতুনভাবে স্কুল ক্রিকেট করবেন বুলবুল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এশিয়া কাপে খেলবেন ওমানের ‘শোয়েব আখতার’  

সবাইকে সতর্ক করলেন ক্যানসার আক্রান্ত ক্লার্ক   

চার ওভার বোলিং পেলেন সাকিব, তবে হারলো অ্যান্টিগা

সিলেটে শুরু বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডসের অনুশীলন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng