কোয়াব নির্বাচনে সভাপতি পদে মনোনয়ন তুললেন মিঠুন 

জাতীয় দলের সাবেক মিডল-অর্ডার ব্যাটার মোহাম্মদ মিঠুন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)-এর নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন একই পদে মনোনয়ন নেওয়া সেলিম শহীদ-এর সঙ্গে।
এ ছাড়া জাতীয় দলের ব্যাটার নাজমুল হোসেন শান্ত ও অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ-সহ আরও কয়েকজন ক্রিকেটার আসন্ন কোয়াব নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। এছাড়াও মনোনয়ন নিয়েছেন সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট, ব্যাটার ইমরুল কায়েস, সাবেক ক্রিকেটার শামসুর রহমান শুভ ও শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুত।
আগামী ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র জমা ও প্রত্যাহারের শেষ সময় ৩০ আগস্ট পর্যন্ত নির্ধারিত। নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আটটি কমিটির পদ এবং মহিলা প্রতিনিধি সংরক্ষিত আসনসহ বিভিন্ন পদে ভোটগ্রহণ হবে।
নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে—ইফতিখার রহমান মিঠু চেয়ারম্যান হিসেবে, সঙ্গে রয়েছেন সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার এবং সাবেক উইকেটকিপার নাসির আহমেদ নাসু।