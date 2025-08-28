সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির দ্বিতীয় ধাপের ফল রাত ৮টায়

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩২
কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিতে আবেদন করছে শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত

২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির দ্বিতীয় ধাপের ফল প্রকাশ করা হবে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত ৮টায়। ফলাফল অনলাইনে পোর্টালে লগইন করে জানা যাবে, পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমেও জানানো হবে।

দ্বিতীয় ধাপের আবেদনের সুযোগ শেষ হয়েছিল ২৫ আগস্ট। এ ধাপে সুযোগ পাচ্ছেন মূলত তারা, যারা প্রথম ধাপে কোনো কলেজে আবেদন করেননি, আবেদন করেও মনোনয়ন পাননি অথবা মনোনীত কলেজ বাতিল করেছিলেন। মনোনীত শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কলেজে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ভর্তি নিশ্চয়নের জন্য অনলাইনে নিশ্চায়ন ফি পরিশোধ করাও বাধ্যতামূলক।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক রিজাউল হক বলেন, দ্বিতীয় ধাপের ফল আজ রাত ৮টায় প্রকাশ করা হবে। এতে প্রথম ধাপে বাদ পড়া শিক্ষার্থীরা সুযোগ পাবেন।

বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে আবেদন করেছিলেন ১০ লাখ ৭৭ হাজার ৫৮২ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ফি জমা দিয়ে আবেদন সম্পন্ন করেছিলেন ১০ লাখ ৪৭ হাজার ৯৬২ জন। তাদের মধ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশ শিক্ষার্থী কলেজে মনোনীত হন। তবে ২৫ হাজার ৩৩ জন শিক্ষার্থী কোনো কলেজে সুযোগ পাননি। তাদের মধ্যে জিপিএ–৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার ৭৬৫। বোর্ড বলছে, আসন সংকটের কারণে নয়, বরং অনেক শিক্ষার্থী জনপ্রিয় কলেজের নামই শুধু তালিকাভুক্ত করায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

প্রথম ধাপে সারাদেশের ৯৫ শতাংশ কলেজে শিক্ষার্থী মনোনীত হলেও ৫ শতাংশ কলেজে একজনও ভর্তি হয়নি। এমনকি ১০টি কলেজে কোনো আবেদনই পড়েনি।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, দ্বিতীয় ধাপ শেষে ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ধাপের আবেদন গ্রহণ করা হবে। এরপর ৭ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ভর্তি কার্যক্রম চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হবে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

শিক্ষা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বৃহস্পতিবার সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়: বুয়েট

হিজাব পরায় ছাত্রীদের ক্লাস থেকে বের করার অভিযোগে শিক্ষক বরখাস্ত

প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ক্ষমা চাইলেন উমামা ফাতেমা

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছে সম্পূর্ণ অর্থায়িত ৬০০ বৃত্তি

একাদশে ভর্তির দ্বিতীয় ধাপের আবেদন শুরু

‘ডিটেনশন’ আতঙ্কে ঢাকার শিক্ষার্থীরা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng