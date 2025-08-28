একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির দ্বিতীয় ধাপের ফল রাত ৮টায়

২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির দ্বিতীয় ধাপের ফল প্রকাশ করা হবে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত ৮টায়। ফলাফল অনলাইনে পোর্টালে লগইন করে জানা যাবে, পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমেও জানানো হবে।
দ্বিতীয় ধাপের আবেদনের সুযোগ শেষ হয়েছিল ২৫ আগস্ট। এ ধাপে সুযোগ পাচ্ছেন মূলত তারা, যারা প্রথম ধাপে কোনো কলেজে আবেদন করেননি, আবেদন করেও মনোনয়ন পাননি অথবা মনোনীত কলেজ বাতিল করেছিলেন। মনোনীত শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কলেজে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ভর্তি নিশ্চয়নের জন্য অনলাইনে নিশ্চায়ন ফি পরিশোধ করাও বাধ্যতামূলক।
ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক রিজাউল হক বলেন, দ্বিতীয় ধাপের ফল আজ রাত ৮টায় প্রকাশ করা হবে। এতে প্রথম ধাপে বাদ পড়া শিক্ষার্থীরা সুযোগ পাবেন।
বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে আবেদন করেছিলেন ১০ লাখ ৭৭ হাজার ৫৮২ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ফি জমা দিয়ে আবেদন সম্পন্ন করেছিলেন ১০ লাখ ৪৭ হাজার ৯৬২ জন। তাদের মধ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশ শিক্ষার্থী কলেজে মনোনীত হন। তবে ২৫ হাজার ৩৩ জন শিক্ষার্থী কোনো কলেজে সুযোগ পাননি। তাদের মধ্যে জিপিএ–৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার ৭৬৫। বোর্ড বলছে, আসন সংকটের কারণে নয়, বরং অনেক শিক্ষার্থী জনপ্রিয় কলেজের নামই শুধু তালিকাভুক্ত করায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
প্রথম ধাপে সারাদেশের ৯৫ শতাংশ কলেজে শিক্ষার্থী মনোনীত হলেও ৫ শতাংশ কলেজে একজনও ভর্তি হয়নি। এমনকি ১০টি কলেজে কোনো আবেদনই পড়েনি।
আন্তঃশিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, দ্বিতীয় ধাপ শেষে ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ধাপের আবেদন গ্রহণ করা হবে। এরপর ৭ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ভর্তি কার্যক্রম চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হবে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।