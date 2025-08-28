সেকশন

গাজীপুর আদালতে হাতকড়া খুলে আসামির দৌড়

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩১
গাজীপুরে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে কৌশলে হাতকড়া খুলে আসামি পালানোর ঘটনা ঘটেছে। পালিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আশপাশের লোকদের সহায়তায় একটি ঝোপ থেকে ওই আসামিকে আটক করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে গাজীপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের ফটকের সামনে থেকে ওই আসামি পালিয়ে যায়। ডাকাতি মামলার আসামি আদালতে হাজিরা দিয়ে গারদে নেওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।

গাজীপুরের কোর্ট ইন্সপেক্টর আব্দুল মান্নান জানান, গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানায় একটি ডাকাতির মামলায় গাজীপুর কারাগারের বন্দি মামুন ওরফে লাল চান ওরফে কালা চানকে কারাগার থেকে গাজীপুর জেলা জজ আদালত-১ এ আনা হয়। হাজিরা শেষে কোর্ট পুলিশ আল আমিন আসামিদের গারদ খানায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। আসামিদের নিয়ে জেলা জজ আদালতের ফটকের কাছে আসার পর কৌশলে হাতকড়া খুলে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে উপস্থিত লোকজন চিৎকার করলে স্থানীয়রা ধাওয়া দিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি ঝোপ থেকে ধরে ফেলে।

তিনি আরও জানান, একটি হাতকড়ায় দুইজন আসামির হাত আটকানো থাকে। হাতকড়ার মামুন ওরফে লাল চানের অংশটি একটু ঢিলে ছিল। এ সুযোগে সে কৌশলে হাতকড়া খুলে পালানোর চেষ্টা করে। মামুন ওরফে লাল চান টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর থানার দেরবাড়ি খন্দকারপাড়া এলাকার মৃত বদর উদ্দিনের ছেলে।

