কিয়েভে রুশ হামলায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিশন ক্ষতিগ্রস্ত

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রুশ হামলায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মিশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এক্স-পোস্টে তিনি বলেছেন, গত রাতে কিয়েভে ইইউ মিশন থেকে ৫০ মিটার দূরে দুটি বিস্ফোরণ ঘটে। এতে কেউ আহত হয়নি।
কমিশনের মানবিক সহায়তা ও সংকট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিশনার হাদজা লাহবিব বলেছেন, মিশনের জানালা ভেঙে গেছে। ছাদও ভেঙে পড়েছে।
সংবাদমাধ্যমের খবর অনুসারে, একটি বৃহৎ রেলওয়ে ডিপোর পাশে মিশনটি অবস্থিত। সেখানে অন্যান্য জিনিসের পাশাপাশি ইইউ দেশগুলো থেকে অস্ত্র পরিবহন করা হয়।
ইউক্রেনীয় সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ভিডিওগুলোতে রাতের বেলায় একটি ডিপোতে বিস্ফোরণ দেখা গেছে। আশেপাশে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও কাজ করছিল।
এদিকে উরসুলা ভন ডের লেইন আরও জানিয়েছেন, তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করে কিয়েভে ইইউ মিশনের ক্ষতি সম্পর্কে জানিয়েছেন।
তিনি এক্স-পোস্টে লিখেছেন, কিয়েভে অবরোধের পর - যা আমাদের ইইউ অফিসগুলোতেও আঘাত হানে, আমি জেলেনস্কি ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছি।
২০২২ সাল থেকে ব্রাসেলসে ইইউতে রাশিয়ার কোনো স্থায়ী প্রতিনিধি নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়নে রাশিয়ার মিশন একজন ভারপ্রাপ্ত স্থায়ী প্রতিনিধির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।