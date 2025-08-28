সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কিয়েভে রুশ হামলায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিশন ক্ষতিগ্রস্ত

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪২
মিশনের জানালা ভেঙে গেছে, ছাদও ভেঙে পড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রুশ হামলায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মিশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এক্স-পোস্টে তিনি বলেছেন, গত রাতে কিয়েভে ইইউ মিশন থেকে ৫০ মিটার দূরে দুটি বিস্ফোরণ ঘটে। এতে কেউ আহত হয়নি।

কমিশনের মানবিক সহায়তা ও সংকট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিশনার হাদজা লাহবিব বলেছেন, মিশনের জানালা ভেঙে গেছে। ছাদও ভেঙে পড়েছে।

সংবাদমাধ্যমের খবর অনুসারে, একটি বৃহৎ রেলওয়ে ডিপোর পাশে মিশনটি অবস্থিত। সেখানে অন্যান্য জিনিসের পাশাপাশি ইইউ দেশগুলো থেকে অস্ত্র পরিবহন করা হয়।

ইউক্রেনীয় সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ভিডিওগুলোতে রাতের বেলায় একটি ডিপোতে বিস্ফোরণ দেখা গেছে। আশেপাশে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও কাজ করছিল।

এদিকে উরসুলা ভন ডের লেইন আরও জানিয়েছেন, তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করে কিয়েভে ইইউ মিশনের ক্ষতি সম্পর্কে জানিয়েছেন।

তিনি এক্স-পোস্টে লিখেছেন, কিয়েভে অবরোধের পর - যা আমাদের ইইউ অফিসগুলোতেও আঘাত হানে, আমি জেলেনস্কি ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছি।

২০২২ সাল থেকে ব্রাসেলসে ইইউতে রাশিয়ার কোনো স্থায়ী প্রতিনিধি নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়নে রাশিয়ার মিশন একজন ভারপ্রাপ্ত স্থায়ী প্রতিনিধির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

ইউরোপ রাশিয়া ইউক্রেন ইইউ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সেপ্টেম্বরে ‘যুগান্তকারী’ বৈঠকে বসছেন পুতিন-জিনপিং

গোপন চিঠির মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকের পথে চীন

চীন সফরে কুচকাওয়াজে যোগ দিচ্ছেন কিম জং উন

কিয়েভে রাতভর রুশ বাহিনীর হামলা, শিশুসহ নিহত ৪

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

একদিকে মার্কিন চাপ, অন্যদিকে এক হচ্ছে চীন-রাশিয়া-ভারত

আইফেল টাওয়ারে হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, ফ্রান্সে দুই কিশোর আটক

আমরা বিশ্বযুদ্ধে জড়াব না, তবে অর্থনৈতিক যুদ্ধ হবে: পুতিনকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

‘ক্ষুধা মোকাবিলার বদলে অস্ত্রের পেছনে ৮০০ বিলিয়ন ইউরো খরচ করছে ইউরোপ’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng