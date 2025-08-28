সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের আন্দোলন: ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করলো ডিএমপি

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৯
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা ও ঘটনাপ্রবাহ খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। কমিটিকে তিন দিনের সময় দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সই করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস, ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলী। সদস্য হিসেবে আছেন যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক-উত্তর) সুফিয়ান আহমেদ এবং সদস্য সচিব হিসেবে উপপুলিশ কমিশনার (অর্থ) সাদেক আহমেদ।

অফিস আদেশে বলা হয়েছে, বুধবার (২৭ আগস্ট) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শাহবাগে জড়ো হয়ে দাবি আদায়ের কর্মসূচি শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ‘যমুনা’র দিকে যাত্রা করলে ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। শিক্ষার্থীরা পুলিশের ব্যারিকেড অতিক্রমের চেষ্টা করলে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে।

ডিএমপির আদেশে আরও বলা হয়, ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পুলিশের বলপ্রয়োগের কার্যকারণ ও মাত্রার যথার্থতা নিরূপণে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তিন কার্যদিবসের মধ্যে মতামতসহ প্রতিবেদন জমা দিতে কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

ডিএমপি বুয়েট তদন্ত কমিটি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এআই দিয়ে তৈরি করা ছবির মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে: ডিএমপি

দুঃখপ্রকাশ করলেন ডিএমপি কমিশনার, তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা

৫ দাবি ঘোষণা করে অনড় প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা, কমিটি প্রত্যাখ্যান

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের দাবি পর্যালোচনায় ৮ সদস্যের কমিটি গঠন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএসসি-ডিপ্লোমা ইস্যুতে তদন্ত কমিটি গঠন করল সরকার

প্রকৌশলের শিক্ষার্থীদের আজও অবরোধ, শাহবাগে যানজট

বুয়েটের শিক্ষার্থীদের ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি ঘোষণা

৩ দাবিতে শাহবাগ অবরোধ বুয়েট শিক্ষার্থীদের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng