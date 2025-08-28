প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের আন্দোলন: ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করলো ডিএমপি

রাজধানীতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা ও ঘটনাপ্রবাহ খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। কমিটিকে তিন দিনের সময় দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সই করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস, ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলী। সদস্য হিসেবে আছেন যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক-উত্তর) সুফিয়ান আহমেদ এবং সদস্য সচিব হিসেবে উপপুলিশ কমিশনার (অর্থ) সাদেক আহমেদ।
অফিস আদেশে বলা হয়েছে, বুধবার (২৭ আগস্ট) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শাহবাগে জড়ো হয়ে দাবি আদায়ের কর্মসূচি শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ‘যমুনা’র দিকে যাত্রা করলে ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। শিক্ষার্থীরা পুলিশের ব্যারিকেড অতিক্রমের চেষ্টা করলে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে।
ডিএমপির আদেশে আরও বলা হয়, ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পুলিশের বলপ্রয়োগের কার্যকারণ ও মাত্রার যথার্থতা নিরূপণে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।
তিন কার্যদিবসের মধ্যে মতামতসহ প্রতিবেদন জমা দিতে কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।