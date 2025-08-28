সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মুন্সীগঞ্জে পুলিশ ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় ৩ জন গ্রেপ্তার

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:১০
ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় পুলিশের ওপর হামলার মামলায় তিন নৌ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে ঢাকা ও গাজীপুরে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন- নৌ ডাকাত পিয়াসের বড় ভাই গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামের রিপন সরকার (৪১), একই গ্রামের জামিল উদ্দিন মাসুম (৪০) ও গুয়াগাছিয়া গ্রামের হারুন মেম্বার (৪৭)।

গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, গ্রেপ্তার রিপনের বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, পুলিশের ওপর হামলা, অস্ত্রসহ ৩০-৩৫টি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া হারুন ও মাসুমের বিরুদ্ধেও একাধিক মামলা রয়েছে। তাঁরা র‍্যাবের হেফাজতে রয়েছেন। রাতে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন মেঘনা নদী ও শাখা নদীতে অবৈধ বালু ব্যবসা ও নৌযানে চাঁদাবাজি করে আসছিলেন নয়ন, পিয়াস, রিপন ও লালু বাহিনীর সদস্যরা। গত এক বছরে ডাকাতদের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে কয়েকজন নিহতও হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গত শুক্রবার জামালপুর গ্রামে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু করা হয়। সোমবার ডাকাতেরা হামলা চালান। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে পুলিশ ও ডাকাত দলের মধ্যে গোলাগুলি চলে। একপর্যায়ে হামলাকারীরা মতলবের দিকে পালিয়ে যান।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার গজারিয়া থানার উপপরিদর্শক আজহারুল ইসলাম খান নৌ ডাকাত পিয়াসকে প্রধান আসামি করে ২০ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২৫-৩০ জনকে আসামি করে মামলা করেন।

এদিকে পুলিশের সঙ্গে ডাকাত দলের গোলাগুলির ঘটনায় ভয়ে গ্রাম ছেড়ে যাওয়া পরিবারগুলো এলাকায় ফিরতে শুরু করেছে। স্থানীয় লোকজন চান, ক্যাম্পটি স্থায়ীভাবে চালু রাখা হোক।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুন্সিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফিরোজ কবির বলেন, একবার যে ক্যাম্প চালু হয়েছে, সেটি আর বন্ধ হবে না। মানুষ যাতে নিরাপদে থাকতে পারে, সে ব্যবস্থাই করা হবে।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জেলেদের মুক্ত করতে আরাকান আর্মিকে চিঠি পাঠিয়েছে বিজিবি

গাজীপুর আদালতে হাতকড়া খুলে আসামির দৌড়

সাভারে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা, আহত ২

রাজশাহীর প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট হেকমত উল্লাহ আর নেই

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জামিনে মুক্ত হয়ে জেলগেট থেকে আবার গ্রেপ্তার সাবেক এমপি মিজান

গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা ও সাব পোস্ট মাস্টারের ৮ বছরের কারাদণ্ড

যুবদল নেতার বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট

ছয় বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা, সেপটিক ট্যাংকে মরদেহ উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng