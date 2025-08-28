এশিয়া কাপের আগে মানসিকভাবে প্রস্তুত টাইগাররা

এশিয়া কাপকে সামনে রেখে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ দল। এ সিরিজের আগে বেশ কয়েকদিন ধরে প্রস্তুতি ক্যাম্পে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা। পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উডের সঙ্গে আলাদা সেশনেও কাজ করেছেন তারা।
প্রস্তুতি নিয়ে টাইগার ওপেনার লিটন দাস বলেন, 'আগেও বলেছি, এখানকার কন্ডিশনের মতো ওখানেও (এশিয়া কাপে) হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কয়েকদিন ধরে প্র্যাকটিস করেছি, একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছি আমরা। এখানকার কন্ডিশনের মতো ওখানেও অনুরূপ কিছু হতে পারে— এটা মাথায় রেখেই আমরা পরিকল্পনা করছি। কন্ডিশন কাজে লাগিয়ে যেন ভালো ফল আসে, সে চেষ্টাই থাকবে।'
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজে কি দল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে? এমন প্রশ্নে লিটনের জবাব, 'না, দেখুন যেকোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচই চ্যালেঞ্জিং। নেদারল্যান্ডসও ভালো দল। যদিও তারা এই কন্ডিশনে খুব একটা খেলে না, কিন্তু ভালো উইকেটে খেলার অভ্যাস তাদের আছে। দুই দলের জন্যই চ্যালেঞ্জ থাকবে। এশিয়া কাপের আগে কিছু ক্রিকেটারকে দেখা গেলে ভালো, তবে এটাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট— এখানে জয়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'
পাওয়ার হিটিং কোচের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে লিটন বলেন, 'এক-দুই সেশন বা দিনে খুব একটা পরিবর্তন আনা যায় না। আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে খেলছি, সবারই একটা নিজস্ব খেলার ধরন তৈরি হয়ে গেছে। সেই প্যাটার্নের ভেতরে থেকেই নতুন কিছু যোগ করার চেষ্টা চলছে। তবে এর জন্য সময় দরকার। ধারাবাহিকভাবে ফোকাস থাকলে ভবিষ্যতে ভালো পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।'