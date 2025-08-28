সেকশন

শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

উপসচিব পদে পদোন্নতি পেলেন ২৬৮ কর্মকর্তা

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৮
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ছবি: সংগৃহীত

উপসচিব পদে ২৬৮ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এ সংক্রান্ত দুইটি আলাদা প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব মোহাম্মদ রফিকুল হক ওই প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেছেন। প্রথম প্রজ্ঞাপনে পদোন্নতি প্রদান করা হয় ২৬২ কর্মকর্তাকে। দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনটিতে পদোন্নতি প্রদান করা হয় ছয় কর্মকর্তাকে। ওই ছয় কর্মকর্তা বিদেশে বাংলাদেশি মিশন ও দূতাবাসে কর্মরত। 

প্রথম প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ২৬২ কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব) নিয়োগ করা হলো।

এতে আরও বলা হয়, পদোন্নতির আদেশে উল্লেখিত কর্মস্থল হতে কোনো কর্মকর্তার দফতর বা কর্মস্থল এরই মধ্যে পরিবর্তন হলে কর্মরত দফতরের নাম বা ঠিকানা উল্লেখ করে তিনি যোগদানপত্র দাখিল করবেন।

পরবর্তীকালে কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ বা ভিন্নরূপ তথ্য পাওয়া গেলে তার ক্ষেত্রে এই আদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তাদের যোগদানপত্র সরাসরি সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর অথবা অনলাইনে (email: [email protected]) দাখিল করতে পারবেন। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

