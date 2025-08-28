চাঁদপুরে ১৫ মাদক মামলার আসামি কামরুল গ্রেপ্তার

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার শীর্ষ মাদক কারবারি ও ১৫ মাদক মামলার আসামি কামরুল হাসানকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার বৈচাতলী এলাকা হতে তাকে গ্রেপ্তার করে ফরিদগঞ্জ থানা-পুলিশ। কামরুল হাসান বৈচাতলী গ্রামের হাজী আব্দুল মান্নানের ছেলে। রাতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. লুৎফুর রহমান।
পুলিশ জানায়, ফরিদগঞ্জ থানা-পুলিশের নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে আজ উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আমজাদ আলী চৌধুরী সঙ্গীয় অফিসার এবং ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বৈচাতলী এলাকা হতে তালিকাভুক্ত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ও একাধিক সাজাপ্রাপ্ত আসামি কামরুল হাসানকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে ১০৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ্ আলম বলেন, ‘গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কামরুল একজন চিহ্নিত শীর্ষ মাদক কারবারি এবং তার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে ১৫টি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলা আদালতে চলমান আছে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে দুটি জিআর সাজা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। যার একটিতে দুই বছরের এবং অপরটিতে এক বছর ৪ মাসের সাজা সংক্রান্ত। একই সাথে তার বিরুদ্ধে আরও ৩টি জিআর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মূলতবি অবস্থায় আছে।’
ওসি আরও বলেন, ‘সমাজকে মাদকের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে চাঁদপুর জেলা পুলিশের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’