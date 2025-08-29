সেকশন

তারেক রহমান ও সজীব ওয়াজেদ জয়ের বক্তব্যে পার্থক্য নেই: ফয়জুল করীম

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ০২:০০

ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও আওয়ামী লীগের নেতা সজীব ওয়াজেদ জয়ের বক্তব্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ মহানগর এলাকার একটি রেস্টুরেন্টে ইসলামী যুব আন্দোলনের আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

ফয়জুল করীম বলেন, “জয় সাহেব মৌলবাদের ওপর খুবই ক্ষিপ্ত। টুপিওয়ালা–দাড়িওয়ালাদের দেখলে মেজাজ খারাপ হয়। একই বক্তব্য তারেক সাহেবেরও। তারেক সাহেব আর জয় সাহেবের বক্তব্যে কোনো পার্থক্য নেই।”

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, “ফখরুল সাহেব শরিয়া আইন বিশ্বাস করেন না। তবে তিনি মুনাফিক নন, স্পষ্টবাদী। এটা একটি ভালো গুণ। তিনি একজন ভালো রাজনীতিবিদ, এ কারণে তাকে আমার ভালো লাগে। তবে তার দল কি তার বক্তব্য মানে?”

তিনি আরও বলেন, বিএনপির নেতাদের কেউ কেউ হুমকি দেন যে, কেউ অন্য মার্কায় ভোট দিলে তাকে ‘ঠ্যাং ভেঙে’ বের করে দেওয়া হবে। এটি একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব, যা বাকশালের সমান বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সভায় ইসলামী যুব আন্দোলনের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতি মানসুর আহমাদ সাকী প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন মুহাম্মাদ জুবায়ের হোসাইন। উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ দ্বীন ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা মুফতি ইসমাঈল সিরাজী আলমাদানী ও নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের প্রার্থী মুফতি মাসুম বিল্লাহ প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

