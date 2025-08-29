সেকশন

শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইরানের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র: মার্কো রুবিও

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৫
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে চলমান বিরোধ নিরসনে তেহরানের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে প্রস্তুত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এই মন্তব্য করেছেন। রুশ বার্তা সংস্থা তাস শুক্রবারের (২৯ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এই খবর জানিয়েছে।

মার্কো রুবিও এক বিবৃতিতে বলেন, 'ইরানের পারমাণবিক ইস্যুর একটি শান্তিপূর্ণ এবং টেকসই সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সবসময় সরাসরি সংলাপের জন্য প্রস্তুত।' তিনি আরও মনে করিয়ে দেন যে, এর আগে ফ্রান্স, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্য ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

রুবিও বলেন, 'স্ন্যাপব্যাক প্রক্রিয়া আমাদের আন্তরিক কূটনৈতিক প্রস্তুতির পরিপন্থী নয়, বরং এটিকে আরও শক্তিশালী করে। আমি ইরানি নেতাদের প্রতি অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাই, যাতে দেশটি কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে এবং শান্তির পথে হেঁটে জনগণের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে।'

অন্যদিকে, যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং ফ্রান্স এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, তেহরানের সঙ্গে পারমাণবিক আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর তারা 'স্ন্যাপব্যাক' প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এর অংশ হিসেবে এই তিন দেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করেছে।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতি বিশ্ব সংবাদ ইরান পারমাণবিক অস্ত্র

