শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
জুলাই মাসে ৪৪৬.৬৮ মিলিয়ন ডলার বিদেশি ঋণ পরিশোধ করেছে বাংলাদেশ

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৩

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে বাংলাদেশ ৪৪৬.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশি ঋণ পরিশোধ করেছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

ইআরডির হিসাবে, জুলাই মাসে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে আসল ও সুদ বাবদ এই অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। এর মধ্যে আসল পরিশোধের পরিমাণ ৩২৭.৭২ মিলিয়ন ডলার এবং সুদ বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে ১১৮.৯৬ মিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে (জুলাই ২০২৪) আসল পরিশোধ ছিল ২৬৪.৮৮ মিলিয়ন ডলার এবং সুদ পরিশোধ ছিল ১২০.৭৯ মিলিয়ন ডলার।

গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় এ বছর মোট ঋণ পরিশোধ বেড়েছে। গত অর্থবছরের জুলাইয়ে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ৩৮৫.৬৭ মিলিয়ন ডলার। তবে সুদ পরিশোধ সামান্য কমেছে।

অন্যদিকে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই মাসে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে বাংলাদেশ পেয়েছে ২০২.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে নতুন ঋণ প্রতিশ্রুতি এসেছে ৮৩.৪৬ মিলিয়ন ডলার, যা গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় (১৬.৪০ মিলিয়ন ডলার) উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

গত অর্থবছরে (২০২৪-২৫) বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ মিলিয়ে ৪.০৮৬ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছিল। অর্থবছরের শেষে দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৪.৩৪ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৮ শতাংশ বেশি।

ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে নতুন ঋণ চুক্তি করেছে ৮.৩২৩ বিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরে (২০২৩-২৪) এই পরিমাণ ছিল ১০.৭৩৯ বিলিয়ন ডলার। ঋণ বিতরণও কমে দাঁড়িয়েছে ৮.৫৬৮ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের অর্থবছরে ছিল ১০.২৮৩ বিলিয়ন ডলার।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাইয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সর্বাধিক ঋণ বিতরণ করেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), যার পরিমাণ ৭৭.৫০ মিলিয়ন ডলার। এরপর রয়েছে বিশ্বব্যাংক ৫৯.০৭ মিলিয়ন ডলার, জাপান ১৭.২৪ মিলিয়ন ডলার, ভারত ১৩.৬২ মিলিয়ন ডলার এবং অন্যান্য সহযোগীরা ৩৫.৩৩ মিলিয়ন ডলার।

