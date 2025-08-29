সেকশন

শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

খাবার আনতে দেরি হওয়ায় শিক্ষার্থীকে খুন্তির ছ্যাঁকা দেন মাদরাসা সুপার!

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩৪

মাগুরার শ্রীপুরে একটি মাদরাসায় সুপারের খাবার আনতে দেরি হওয়ায় জুনায়েদ হোসেন (১২) নামে এক শিক্ষার্থীকে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে উপজেলার নাকোল-কমলাপুর দারুল উলুম ইসলামি মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে।

গুরুতর এই নির্যাতনের ঘটনায় শিশুটির বাবা বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) নাকোল পুলিশ ক্যাম্পে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

নির্যাতনের শিকার জুনায়েদ মাগুরা শহরের আদর্শপাড়ায় ভাড়া বাড়িতে থাকা সুজন মিয়ার ছেলে। পরিবারের অভিযোগ, শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি, বরং কাউকে কিছু না জানাতে ভয় দেখিয়ে মাদরাসায় আটকে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে জুনায়েদ কোনোভাবে পালিয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর বিষয়টি প্রকাশ পায়।

জুনায়েদের বাবা জানান, চার বছর আগে ছেলেকে হাফেজ বানানোর জন্য ওই মাদরাসায় ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু প্রায়ই তুচ্ছ ঘটনায় মাদরাসার সুপার মাওলানা আবু সাইদের হাতে নির্যাতনের শিকার হতে হতো জুনায়েদকে। বুধবার রাতে সুপারের খাবার আনতে তাকে পাশের একটি বাড়িতে পাঠানো হয়। সেখানে গৃহস্থের খাবার প্রস্তুত করতে দেরি হওয়ায় ফিরতেও সময় লাগে। এ কারণে সুপার জুনায়েদকে শাস্তি দেন বলে অভিযোগ।

জুনায়েদের ভাষ্য, রাত ৯টার দিকে খাবার নিয়ে মাদরাসায় ফিরলে সুপার দুই ছাত্র ওয়ালিদ ও সিজানকে দিয়ে তার হাত বেঁধে মুখে বালিশ চাপা দেন এবং পরনের কাপড় খুলে ফেলেন। এরপর মোমবাতির আগুনে স্টিলের খুন্তি গরম করে শরীরে ছ্যাঁকা দেন। বিষয়টি প্রকাশ করলে আরও মারধরের হুমকিও দেওয়া হয়।

অভিযোগ অস্বীকার করে মাদরাসা সুপার আবু সাইদ বলেন, "আমি রাতে মাদরাসায় তালা দিয়ে নিজের ঘরে যাই। কখন কী ঘটেছে জানি না।"

নাকোল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. মুকুল হোসেন জানান, শিশুটির বাবার অভিযোগ তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

সারাদেশ মাগুরা

