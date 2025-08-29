সেকশন

জাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল প্যানেলে হত্যা মামলার আসামি, রয়েছেন ছাত্রলীগ কর্মীও

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৭
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ভবন । ছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে ছাত্রদল প্যানেল ঘোষণা করেছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ ‘অদম্য ২৪’-এর সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি আবু আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া এই প্যানেল ঘোষণা করেন ।

এ সময় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সাভারে নিহত আলিফ আহমেদ সিয়ামের বাবা বুলবুল কবির উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে এই প্যানেল নিয়ে ইতোমধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্যানেলে ছাত্রলীগের কর্মী ও সাবেক ছাত্রলীগের নেতা শামীম মোল্লা হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামিও রয়েছেন। এছাড়া প্যানেলে স্থান না পেয়ে কেউ কেউ ইতোমধ্যে বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

জানা যায়, জাকসু ছাত্রদলের প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে মনোনয়ন পেয়েছেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও মীর মশাররফ হল ছাত্রদলের সভাপতি শেখ সাদী হাসান। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৩ নম্বর ছাত্রী হল ছাত্রদলের সভাপতি তানজিলা হোসাইন বৈশাখী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে সাজ্জাদুল ইসলাম এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে আঞ্জুমান আরা ইকরাকে প্রার্থী করা হয়েছে।

ছাত্রদলের প্যানেলে সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন (নারী) পদে প্রার্থী হয়েছেন কাজী মৌসুমী আফরোজ। অভিযোগ রয়েছে, রোকেয়া হল ছাত্রদলের এই সভাপতি আগে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন।

এদিকে ছাত্রদলের প্যানেলে কার্যকরী সদস্য (পুরুষ) পদে নির্বাচন করবেন হামিদুল্লাহ সালমান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হল ছাত্রদলের সভাপতি। সালমান সাবেক ছাত্রলীগের নেতা শামীম মোল্লা হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির এক সদস্য বলেন, ‘ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরাও এই প্যানেলকে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে নাই। আমরা ঘোষণার আগপর্যন্ত ভাবি নাই, এ রকম প্যানেল হবে। গ্রুপিংয়ের জন্য অনেকেই প্যানেলের ঠিকঠাক জায়গায় নেই।’

তবে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবর বলেন, ‘আমরা আমাদের প্যানেলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয় এবং যোগ্য প্রার্থীদের রাখার চেষ্টা করেছি। জাহাঙ্গীরনগরে প্রায় ৪৮ শতাংশ নারী ভোটার রয়েছেন। সেই বিবেচনায় আমরা নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন নারী শিক্ষার্থীকে জিএস হিসেবে মনোনীত করেছি।’

স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী ছাত্রদল নেত্রী

ছাত্রদলের প্যানেলে না থাকায় স্বতন্ত্রভাবে জাকসুতে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অনন্যা ফারিয়া সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন । গতকাল ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণার পর সংবাদ সম্মেলন করে এই ঘোষণা দেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে অনন্যা ফারিয়া বলেন, ‘আমার ছাত্রদলের প্যানেল থেকে নির্বাচন করার কথা ছিল কিন্তু আলটিমেটলি আমি সেই প্যানেল থেকে নির্বাচন করছি না। এই প্যানেলে কারা শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করবেন, তার থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কে কার লোক।’ তিনি আরও বলেন, ‘যাঁরা আজকে প্যানেল পেলেন, তাঁরা শিক্ষার্থীদের জন্য কতটুকু কাজ করতে পারবেন, সে ব্যাপারে আমি সন্ধিহান।’

এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম আহমেদ অনিক বলেন, ‘জাকসুর বিষয়ে সব সিদ্ধান্ত কেন্দ্র থেকে নেওয়া হচ্ছে। অনন্যা ফারিয়ার বিষয়ে কেন্দ্র থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আমরা সেটা বাস্তবায়ন করবো।’

এদিকে জাকসুতে ছাত্রদলের কেউ যাতে প্যানেলের বাইরে থেকে নির্বাচন না করে সে জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। এতে বলা হয়েছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও হল শাখার যেসব নেতা-কর্মী জাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন করার জন্য মনোনয়ন ফরম তুলেছেন, ছাত্রদল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীরা বাদে তাদের সবাইকে নিজ নিজ প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে হবে। নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে ছাত্রদল।

