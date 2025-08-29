সেকশন

শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের ফেরত পাঠাচ্ছে যুক্তরাজ্য

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৭
প্রতিকি ছবি।

যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার যুক্তরাজ্য সরকারও অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো শুরু করেছে। অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তাদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

কূটনৈতিক সূত্র থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, শুক্রবার (২৯ আগস্ট) একটি বিশেষ চার্টার ফ্লাইট এইচএফএম৮৫১ লন্ডনের স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দর থেকে ইসলামাবাদের হয়ে ঢাকায় পৌঁছাবে। 

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়েছে, ফ্লাইটটি বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) লন্ডনের স্থানীয় সময় রাত ৯টায় যাত্রা শুরু করে ইসলামাবাদ হয়ে শুক্রবার দুপুর ২টা ১০ মিনিটে ঢাকায় অবতরণ করবে।

লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের একটি সূত্র জানিয়েছে, কনস্যুলার শাখা এসব অবৈধ অভিবাসীর জন্য দেশে ফেরত আসার উদ্দেশ্যে ট্র্যাভেল পারমিট ইস্যু করেছে। ফেরত পাঠানো তালিকায় বৈধ ও মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্টধারী বাংলাদেশি রয়েছেন। যাত্রীদের মধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ঢাকার বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা আছেন। এই তালিকায় নারী অভিবাসীও রয়েছেন।

ইস্যু করা ট্র্যাভেল পারমিটগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ১৫ জন বাংলাদেশির মধ্যে ছয়জনের কোনো নির্দিষ্ট পেশা নেই। অন্যদের মধ্যে ওয়েটার এবং শিক্ষার্থীও আছেন। যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ অভিবাসন আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করছে এবং বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে এই ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে।

এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অনেক অভিবাসী ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেন। এসব ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং এই ফেরত পাঠানো তারই একটি অংশ।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক সম্পর্ক বিশ্ব সংবাদ যুক্তরাজ্য অভিবাসী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার কোনো সুযোগ নেই: নিকোলাস মাদুরো

ইরানের পারমাণবিক সংকট আরও কঠিন হওয়ার আশঙ্কা

ধাপে ধাপে এই বছরের মধ্যেই গাজা দখলের পরিকল্পনা ইসরায়েলের

আবারও যুদ্ধের সতর্কবার্তা ইরানের, ঘরে ঘরে প্রস্তুতির আহ্বান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে গরিব মানুষগুলোর ওপর অত্যাচার করেন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইইউ ও ব্রিটিশ স্থাপনায় রাশিয়ার হামলা, অসন্তুষ্ট ট্রাম্প

ইরানের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র: মার্কো রুবিও

সৌদি আরবে ৩ সন্তানকে বাথটাবে চুবিয়ে হত্যা করলেন ভারতীয় নারী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng