ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার কোনো সুযোগ নেই: নিকোলাস মাদুরো

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ভেনেজুয়েলার সমুদ্রসীমার কাছাকাছি মোতায়েনের পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ পরিস্থিতিতে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা ‘কোনোভাবেই’ ভেনেজুয়েলায় আক্রমণ চালাতে পারবে না। তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, তার দেশ সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় পূর্ণ প্রস্তুত। খবর আল জাজিরার।
বৃহস্পতিবার (২8 আগস্ট) রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ভেনেজুয়েলা নিউজ এজেন্সি জানায়, সেদিন সেনাদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মাদুরো বলেন, 'আমরা আজ গতকালের তুলনায় আরও শক্তিশালী। শান্তি, সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আমরা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছি।'
অন্যদিকে একই দিনে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠক করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূত স্যামুয়েল মনকাদা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'এটি একটি বৃহৎ প্রচারণা। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় এটি "কাইনেটিক অ্যাকশন" বা সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা প্রমাণের প্রচেষ্টা। অথচ ভেনেজুয়েলা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, কারো জন্যই হুমকি নয়।'
মনকাদা আরও বলেন, 'তারা বলছে, একটি পারমাণবিক সাবমেরিন পাঠানো হয়েছে। ভেবে দেখুন, মাদক পাচার ঠেকাতে পারমাণবিক সাবমেরিন ব্যবহার করা হচ্ছে—এটা ভাবলেই হাস্যকর লাগে।'
এদিকে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল ড্যারিল ক্লড নিশ্চিত করেছেন, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন রয়েছে। তিনি দাবি করেন, বেশ কয়েকজন ভেনেজুয়েলান বড় আকারের মাদক পাচারে জড়িত থাকায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক মার্কিন কর্মকর্তা জানান, অন্তত সাতটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ এবং একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত দ্রুতগতির সাবমেরিন ইতিমধ্যে ওই অঞ্চলে রয়েছে বা আগামী সপ্তাহে পৌঁছাবে। প্রায় ৪,৫০০ মার্কিন সেনা, এর মধ্যে প্রায় ২,২০০ মেরিন, এই অভিযানে অংশ নিচ্ছেন। ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি মাদুরো ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিরুদ্ধে কোকেন পাচারের অভিযোগ আনার পর এ অভিযান শুরু হয়।
এর জবাবে ভেনেজুয়েলা নিজেদের উপকূল রক্ষায় সামরিক নৌযান ও ড্রোন মোতায়েন করেছে। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা শক্তি বাড়াতে হাজার হাজার মিলিশিয়া সদস্য নিয়োগ শুরু করেছে দেশটি। পাশাপাশি মাদক পাচারকারী ও অপরাধী গোষ্ঠীগুলোকে দমন করতে কলম্বিয়া সীমান্তে অতিরিক্ত ১৫ হাজার সেনা পাঠানো হয়েছে।
ভেনেজুয়েলা নিউজ এজেন্সির খবরে বলা হয়, বৃহস্পতিবার মাদুরো কলম্বিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সীমান্তে ‘মাদক-সন্ত্রাসী দলগুলোকে’ দমন করার জন্য ২৫ হাজার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায়।
যদিও যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে ভেনেজুয়েলায় সামরিক আগ্রাসনের ঘোষণা দেয়নি, তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বক্তব্যে হুমকির সুর স্পষ্ট। ওয়াশিংটন দাবি করছে, ভেনেজুয়েলার অন্যতম শক্তিশালী অপরাধী গোষ্ঠী ‘কার্টেল দে লস সোলেস’-এর সঙ্গে মাদুরোর সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। এই গোষ্ঠীকে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়া মাদুরোকে এর নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগও করেছে।
মাদুরো পাল্টা অভিযোগ করে বলেছেন, তার মাথার দাম ৫০ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে ওয়াশিংটন ভেনেজুয়েলায় সরকার পরিবর্তনের চক্রান্ত চালাচ্ছে।