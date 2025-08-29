সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কোয়াবের ভোট হতে পারে অনলাইনেও

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৯
ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এসেছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব)। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। 

নির্বাচন কমিশনার ইফতেখার রহমান মিঠু গতকাল দৈনিক ইত্তেফাককে জানিয়েছেন, 'এই মুহূর্তে ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কাজ চলছে। চূড়ান্ত হলেই জানিয়ে দেওয়া হবে। বিভিন্ন ক্রিকেটার ভোটের সময়ে ঢাকার বাইরে থাকতে পারেন। সেটি বিবেচনায় অনলাইনে ভোট গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।'

জাতীয় দলের সাবেক মিডল-অর্ডার ব্যাটার মোহাম্মদ মিঠুন কোয়াবের নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন একই পদে মনোনয়ন নেওয়া সেলিম শহীদ-এর সঙ্গে।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট বিসিবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শেষ ওভারে মাদুশঙ্কার হ্যাটট্রিকে শ্রীলঙ্কার নাটকীয় জয়

সিলেটে হঠাৎ ‘নিখোঁজ’ নেদারল্যান্ডস কোচ!

ভুটানের বিপক্ষে ড্র করে শিরোপা হারানোর পথে বাংলাদেশ 

মাঠে বসে বাংলাদেশের খেলা দেখতে মানতে হবে কিছু নির্দেশনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পাকিস্তান ম্যাচের আগে তিক্ততা ভুলে শান্তির বার্তা রশিদ খানের 

হাসারাঙ্গাকে নিয়ে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা শ্রীলঙ্কার  

বিসিসিআইয়ে নেতৃত্ব বদল, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাজীব শুক্লা

এনসিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করলো বিসিবি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng