কোয়াবের ভোট হতে পারে অনলাইনেও

নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এসেছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব)। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
নির্বাচন কমিশনার ইফতেখার রহমান মিঠু গতকাল দৈনিক ইত্তেফাককে জানিয়েছেন, 'এই মুহূর্তে ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কাজ চলছে। চূড়ান্ত হলেই জানিয়ে দেওয়া হবে। বিভিন্ন ক্রিকেটার ভোটের সময়ে ঢাকার বাইরে থাকতে পারেন। সেটি বিবেচনায় অনলাইনে ভোট গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।'
জাতীয় দলের সাবেক মিডল-অর্ডার ব্যাটার মোহাম্মদ মিঠুন কোয়াবের নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন একই পদে মনোনয়ন নেওয়া সেলিম শহীদ-এর সঙ্গে।