শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
সিরাজগঞ্জে সড়কে গাছ ফেলে মাইক্রোবাসে ডাকাতি, আতঙ্কে স্থানীয়রা

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৬
সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলায় সড়কে গাছ ফেলে একাধিক মাইক্রোবাসে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (২৯ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার রানীরহাট আঞ্চলিক সড়কের বেড়খালি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও ভুক্তভোগীদের তথ্য অনুযায়ী, দেশীয় অস্ত্রসজ্জিত প্রায় ১৫ সদস্যের একটি ডাকাত দল ওই সড়কে গাছ ফেলে পথরোধ করে। এরপর একে একে তিনটি মাইক্রোবাস থামিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে নগদ অর্থ, মোবাইল ফোনসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নেয়।

ডাকাতির শিকার চালকদের একজন, তাড়াশ পৌর শহরের কোহিত তেঁতুলিয়ার বাসিন্দা মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, বগুড়া থেকে ফেরার পথে বেড়খালিতে দেখি সামনে ডাকাতি হচ্ছে। আমি দ্রুত গাড়ি ঘোরাতে গেলে রাস্তার নিচ থেকে দুজন ডাকাত বেরিয়ে এসে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আমাকে ধাওয়া করে। কোনোভাবে জান নিয়ে পালাতে সক্ষম হই।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রানীরহাট আঞ্চলিক সড়কটি দীর্ঘদিন ধরেই ডাকাতপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। তবে নিয়মিত টহল না থাকায় এসব অপরাধ কার্যত বন্ধ করা যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বলেন, ডাকাতির খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। তবে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই ডাকাতরা পালিয়ে যায়। আমি নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। খুব শিগগিরই ডাকাত চক্রকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

সারাদেশ সিরাজগঞ্জ ডাকাতি

