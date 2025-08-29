সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আন্দোলনে রক্ত দিলেন-হাতও ভাঙলেন, তবু স্বীকৃতি মেলেনি তার

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩০
জুলাই আন্দোলনে গুরুতর আহত হয়েও এখনও গেজেটভুক্ত হননি আন্দোলনকারী আবদুল সাত্তার।

২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে গুরুতর আহত হয়েও এখনও গেজেটভুক্ত হননি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সাহসী আন্দোলনকারী আবদুল সাত্তার। সন্ত্রাসী হামলায় এক হাতে লোহার রড নিয়ে আজও কষ্টকর দিন পার করছেন তিনি, অথচ তার নাম নেই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির তালিকায়।

আবদুল সাত্তার নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার শাহজাদপুর গ্রামের আবদুল হাদী ও মর্জিনা খাতুন দম্পতির সন্তান। তিনি গত বছরের (২০২৪) ২৭ জুলাই সিরাজপুর ইউনিয়নের লোহারপুল এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন। 

চোখের সামনে সেই দিনের স্মৃতি এখনো তাড়া করে আবদুল সাত্তারকে। মারাত্মক হামলায় তার ডান হাত ভেঙে যায় এবং মাথায় গুরুতর জখম হন তিনি। এখনও ওই হাতে লোহার রড বহন করছেন। 

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, পুনরায় অস্ত্রোপচার ছাড়া স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সরকারি সহায়তা বা গেজেটভুক্তির স্বীকৃতি না থাকায় তিনি চিকিৎসার খরচ জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন।

স্থানীয় জুলাই যোদ্ধা ও প্রত্যক্ষদর্শী আবদুল হাই সাহেদ বলেন, আমরা নিজের চোখে দেখেছি কীভাবে আবদুল সাত্তারকে রড দিয়ে পিটিয়ে হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অথচ আজও তাকে গেজেটভুক্ত করা হয়নি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

নিজের হতাশা প্রকাশ করে আবদুল সাত্তার বলেন, আমিও অন্যদের মতো সাহসিকতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নিয়েছি। হামলার শিকার হয়ে আজও হাতের ভেতরে রড নিয়ে কষ্ট করছি। অথচ সরকারিভাবে স্বীকৃতি পেলাম না। এটা কি আমার সঙ্গে অবিচার নয়?

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

নোয়াখালী সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কুমিল্লায় দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের ২১ সদস্য গ্রেপ্তার

চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসে তরুণীর টিকটক ভিডিও, অভিযোগ দায়ের

চকরিয়ার মাতামুহুরী নদীর পানিতে ডুবে স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু

কোনো খারাপ মানুষকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাবেন না: মান্না

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিদ্ধিরগঞ্জে কম্প্রেসর বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও দুইজনের মৃত্যু

ভাণ্ডারিয়ায় ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খুন

মিয়ানমারের জলসীমায় মাছ ধরার সময় ১২২ জেলে আটক

আড়াইহাজারে অস্ত্র হাতে ভিডিও ভাইরাল, যুবক আটক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng