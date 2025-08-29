সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১৫ জনকে সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে হস্তান্তর করলো বিএসএফ

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৮
ছবি: সংগৃহীত

১৫ বাংলাদেশিকে সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়। রাতেই তাদের সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তরকৃতদের মধ্যে নারী পাঁচজন, পুরুষ তিনজন ও শিশু ৭ জন। তারা সবাই সাতক্ষীরার শ্যামনগরের বাসিন্দা।

সাতক্ষীরা সদর থানায় বিজিবির করা জিডিতে জানা যায়, বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ভারতের হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকা অতিক্রম করার সময় বিএসএফ ওই ১৫ জনকে আটক করে। 

বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের জিরো পয়েন্টে বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর দিবাজ্যোতি ডলি ও বিজিবি-৩৩ ব্যাটালিয়নের তলুইগাছা বিওপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার আবুল কাশেমের নেতৃত্বে পতাকা বৈঠক হয়। পতাকা বৈঠকের পর বিএসএফ তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

পরে বিজিবির টহলদল রাতেই আটকদের সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করে। এ ঘটনায় বিওপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার আবুল কাশেম সদর থানায় জিডি করেন। 

সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান,  আজ শুক্রবার সকালে পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কুমিল্লায় দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের ২১ সদস্য গ্রেপ্তার

চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসে তরুণীর টিকটক ভিডিও, অভিযোগ দায়ের

চকরিয়ার মাতামুহুরী নদীর পানিতে ডুবে স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু

কোনো খারাপ মানুষকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাবেন না: মান্না

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিদ্ধিরগঞ্জে কম্প্রেসর বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও দুইজনের মৃত্যু

ভাণ্ডারিয়ায় ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খুন

মিয়ানমারের জলসীমায় মাছ ধরার সময় ১২২ জেলে আটক

আড়াইহাজারে অস্ত্র হাতে ভিডিও ভাইরাল, যুবক আটক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng