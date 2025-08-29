১৫ জনকে সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে হস্তান্তর করলো বিএসএফ

১৫ বাংলাদেশিকে সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়। রাতেই তাদের সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তরকৃতদের মধ্যে নারী পাঁচজন, পুরুষ তিনজন ও শিশু ৭ জন। তারা সবাই সাতক্ষীরার শ্যামনগরের বাসিন্দা।
সাতক্ষীরা সদর থানায় বিজিবির করা জিডিতে জানা যায়, বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ভারতের হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকা অতিক্রম করার সময় বিএসএফ ওই ১৫ জনকে আটক করে।
বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের জিরো পয়েন্টে বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর দিবাজ্যোতি ডলি ও বিজিবি-৩৩ ব্যাটালিয়নের তলুইগাছা বিওপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার আবুল কাশেমের নেতৃত্বে পতাকা বৈঠক হয়। পতাকা বৈঠকের পর বিএসএফ তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।
পরে বিজিবির টহলদল রাতেই আটকদের সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করে। এ ঘটনায় বিওপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার আবুল কাশেম সদর থানায় জিডি করেন।
সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আজ শুক্রবার সকালে পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।