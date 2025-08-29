পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১৫১৫

দেশজুড়ে পুলিশের বিশেষ অভিযানে এক দিনে ১ হাজার ৫১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৯৮২ জন মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আসামি। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে ৫৩৩ জন।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
অভিযানে একটি রিভলবার, একটি ১২ বোর একনালা বন্দুক, একটি এলজি বন্দুক, একটি পিস্তল, একটি জি ৩ রাইফেল, একটি এমএ ভেরিয়েন্ট রাইফেল, একটি এলএম ১৬ ভেরিয়েন্ট রাইফেল, একটি দেশীয় এলজি, একটি পাইপগান, ৯টি ম্যাগজিন, ৭ রাউন্ড কার্তুজ, ৫১১ রাউন্ড গুলি, তিনটি চাপাতি এবং দুটি চাইনিজ কুড়াল উদ্ধার করা হয়েছে।