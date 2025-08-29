সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১৫১৫

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০২
পুলিশ সদর দপ্তর। ফাইল ছবি

দেশজুড়ে পুলিশের বিশেষ অভিযানে এক দিনে ১ হাজার ৫১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৯৮২ জন মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আসামি। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে ৫৩৩ জন।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

অভিযানে একটি রিভলবার, একটি ১২ বোর একনালা বন্দুক, একটি এলজি বন্দুক, একটি পিস্তল, একটি জি ৩ রাইফেল, একটি এমএ ভেরিয়েন্ট রাইফেল, একটি এলএম ১৬ ভেরিয়েন্ট রাইফেল, একটি দেশীয় এলজি, একটি পাইপগান, ৯টি ম্যাগজিন, ৭ রাউন্ড কার্তুজ, ৫১১ রাউন্ড গুলি, তিনটি চাপাতি এবং দুটি চাইনিজ কুড়াল উদ্ধার করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

পুলিশ অভিযান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জঙ্গিসহ ৭০০ আসামি এখনো পলাতক : কারা অধিদপ্তর

পদোন্নতি পেলেন এসবি প্রধান গোলাম রসুল

রাস্তা বন্ধ করে যাতায়াত: গাজীপুরের সেই পুলিশ কমিশনারকে শোকজ

ভারতে অনুপ্রবেশকালে বিএসএফের হাতে আটক পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শর্তসাপেক্ষে রাজসাক্ষী হলেন সাবেক এসআই আবজালুল হক

রাজসাক্ষী হতে চাওয়া কে এই শেখ আফজালুল

রাজসাক্ষী হতে চান পুলিশ সদস্য শেখ আফজালুল

কর্মস্থলে ‘অনুপস্থিত’ পুলিশের ২ এসপিকে বরখাস্ত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng