ভুটানের বিপক্ষে ড্র করে শিরোপা হারানোর পথে বাংলাদেশ 

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৪
ছবি: সংগৃহীত

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ভুটানের বিপক্ষে জিততে পারেনি বাংলাদেশ। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে মাঠ ছেড়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। এই ড্রয়ে শিরোপা দৌড়ে অনেকটা ছিটকে পড়লো বাংলাদেশ।
 
আজ টুর্নামেন্টের অন্য ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে ভারত। জয় পেলেই চ্যাম্পিয়ন হবে ভারত। যদি ভারত ড্র বা হেরে যায় তাহলে শিরোপার আশা বেঁচে থাকবে বাংলাদেশের। 

চার দলের লিগভিত্তিক টুর্নামেন্টে প্রতিটি দলের ম্যাচ ৬টি করে। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে পেয়েছে ১০ পয়েন্ট। অন্যদিকে ভারত ৪ ম্যাচ থেকে তুলেছে ১২ পয়েন্ট। 

নেপালের বিপক্ষে ৩ পয়েন্ট পেলে ভারতকে আর ধরতে পারবে না বাংলাদেশ। সর্বোচ্চ পয়েন্টধারী হিসেবে এক ম্যাচ হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়ন হবে ভারত। নেপাল–ভারত ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়।

ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচের শুরুতে লিড নেয় বাংলাদেশ। ম্যাচের ৬ মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে লং শটে জালে বল জড়ান পূর্ণিমা মারমা। কিন্তু প্রথমার্ধের শেষ দিকে বাংলাদেশের রক্ষণের ভুলে চোর্টেন জাংমো গোল করে  সমতায় ফেরান ভুটানকে।

গোলের আশায় একের পর এক আক্রমণ চালায় বাংলাদেশ। কিন্তু প্রতিপক্ষ গোলমুখে একাধিক সুযোগ পেয়েও গোলের দেখা পাননি কেউ। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হলে ১-১ গোলে ড্র করে মাঠ ছাড়ে লাল-সবুজের মেয়েরা।

