সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইউএস ওপেনে বর্ণবাদ বিতর্ক, ওস্তাপেঙ্কো ও টাউনসেন্ডের বাগযুদ্ধ 

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৪
ছবি: সংগৃহীত

বিশ্ব টেনিসের অন্যতম জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট ইউএস ওপেন। চলমান আসর শুরু হওয়ার পর থেকেই নানা কারণে আলোচনায় এই ১৪৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিযোগিতা। ড্যানিল মেদভেদেভের রাগে ব্যাট ভাঙা, নোভাক জোকোভিচের লাকোস্ট জ্যাকেট, কার্লোস আলকারাজের নতুন হেয়ারস্টাইল 'বাজ কাট' কিংবা নাওমি ওসাকার পোশাক-সব কিছুই দর্শকদের দৃষ্টি কেড়েছে। তবে সবশেষ ঘটনাটি ছাড়িয়ে গেছে আগের সব বিতর্ককে।

গতকাল নারী এককের দ্বিতীয় রাউন্ডে মুখোমুখি হন যুক্তরাষ্ট্রের টেলর টাউনসেন্ড ও লাটভিয়ার জেলেনা ওস্তাপেঙ্কো। দুই সেটে ৭-৫, ৬-১ ব্যবধানে জয় পেয়ে তৃতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নেন স্বাগতিক টাউনসেন্ড। খেলা শেষ হওয়ার পর পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। কিন্তু ম্যাচ শেষে যখন দুই জন করমর্দনের জন্য এগিয়ে আসেন, তখনই বাধে বিপত্তি। হ্যান্ডশেকের বদলে ওস্তাপেঙ্কো টাউনসেন্ডের দিকে আঙুল তুলে কিছু বলতে থাকেন। একপর্যায়ে কোর্ট ছাড়ার আগে দুজনই জড়িয়ে পড়েন বাগযুদ্ধে।

খেলা শেষে টাউনসেন্ড অভিযোগ করেন, তার প্রতি বর্ণবাদী আচরণ করেছেন ওস্তাপেঙ্কো। টাউনসেন্ডের দাবি, প্রতিপক্ষ তাকে 'শিক্ষা নেই, কোনো জাত নেই' বলে অপমান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সে আমাকে বলেছিল, আমার কোনো জাত নেই, কোনো শিক্ষা নেই। আমরা যখন আমেরিকার বাইরে যাবো তখন কী হবে-এ কথাও বলেছে। আমি কানাডায়ও তাকে হারিয়েছি। এবার দেখা যাক, সে তখন কী বলে।'

বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে টাউনসেন্ড আরও বলেছেন, 'আমি এটাকে ব্যক্তিগতভাবে নিইনি। তবে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়কে নিয়ে শিক্ষাহীনতার কলঙ্ক ছড়ানো ঠিক নয়। সে বর্ণবাদ নিয়ে এমন কিছু বলতে পারে না। মানুষ হেরে গেলে বিরক্ত হয়, হয়তো এমন কারণেই সে ঐ ধরনের আচরণ করেছে।'

তবে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নিজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওস্তাপেঙ্কো। তিনি লিখেছেন, 'আমি কখনো বর্ণবাদী ছিলাম না এবং বিশ্বের সব জাতির মানুষকে সম্মান করি। কোথা থেকে এসেছেন, সেটা আমার কাছে কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাকে বর্ণবাদী বলা হচ্ছে, এমন অসংখ্য বার্তা পেয়েছি!' 

ওস্তাপেঙ্কো আরও দাবি করেছেন, টাউনসেন্ড টেনিসের প্রচলিত নিয়ম ভেঙেছেন। ম্যাচ শুরুর আগে সাধারণত খেলোয়াড়রা বেসলাইনে এসে ওয়ার্মআপ শুরুর আগে কুশল বিনিময় করেন। কিন্তু টাউনসেন্ড সরাসরি লকার রুম থেকে বেরিয়ে এসে খেলা শুরু করেন, যা তার কাছে অসম্মানজনক লেগেছে।

প্রসঙ্গত, বিতর্কে জড়ানো ওস্তাপেঙ্কোর এটাই প্রথম নয়। ২০১৭ ফ্রেঞ্চ ওপেন ও ২০২১ উইম্বলডনেও প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের ক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন তিনি। আজ তৃতীয় রাউন্ডে যুক্তরাষ্ট্রের টেলর টাউনসেন্ডের প্রতিপক্ষ রুশ তারকা মিরা আন্দ্রিভা।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বর্ণবিদ্বেষ টেনিস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেদভেদেভের র‍্যাকেট ভাঙার জরিমানা অর্ধকোটি

আউটফিট ও নতুন সঙ্গী নিয়ে চর্চায় নাওমি ওসাকা

ছাত্র আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে সরকারের রোষানলে জোকোভিচ

আমি এমনভাবে জিততে চাইনি: আলকারাজ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শিরোপার লড়াইয়ে ফের একবার মুখোমুখি সিনার-আলকারাজ

প্রথম ম্যাচের আগে সতর্ক আলকারাজ

জোকোভিচের ২১ লাখ টাকা জরিমানা

ফরাসি ফুটবল ক্লাবে বিনিয়োগ করলেন জোকোভিচ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng