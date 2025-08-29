সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
বিরল নৌ হামলায় ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা জাহাজ ডুবিয়ে দিল রাশিয়া

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:২২
ফুটেজে ভাসমান জাহাজে একটি বড় বিস্ফোরণ দেখা যায়। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ইউক্রেনের একটি যুদ্ধজাহাজে রাশিয়ার বিরল নৌ হামলায় দুই সেনা নিহত এবং অন্যন্যরা নিখোঁজ রয়েছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) ইউক্রেনের নৌবাহিনীর একজন মুখপাত্র এএফপিকে এ কথা জানিয়েছেন।

রাশিয়া একদিন আগে বলেছিল, তারা একটি নৌ-ড্রোন দিয়ে তাদের প্রথম সফল অভিযানের মধ্যে একটিতে ড্যানিউব নদীর ব-দ্বীপে একটি ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা জাহাজ (সিম্ফেরোপল) ডুবিয়ে দিয়েছে।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত হামলার এক ফুটেজে ভাসমান জাহাজে একটি বড় বিস্ফোরণ দেখানো হয়েছে।

মস্কো এবং কিয়েভ উভয়ই সামরিক ক্ষয়ক্ষতি প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক হলেও ইউক্রেনের পক্ষ থেকে এই স্বীকারোক্তি এসেছে। নৌবাহিনীর মুখপাত্র দিমিত্রো প্লেটেনচুক এএফপিকে বলেন, 'আমরা এখনো বেশ কয়েকজন সৈন্যকে খুঁজছি, যারা জাহাজে ছিলেন।'

জাহাজটিতে ড্রোন দিয়ে আঘাত করা হয়েছে হয়েছে কিনা বা কোথায় আক্রমণ করা হয়েছে, নিশ্চিত করতে অস্বীকৃতি জানান ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা। প্লেটেনচুক বলেন, হামলায় অনেকেই আহত হয়েছেন।

যুদ্ধ শুরুর আগে রাশিয়ার তুলনায় ইউক্রেনের অনেক কম সামুদ্রিক উপস্থিতি ছিল। ২০২২ সালে রাশিয়ার হামলার পর থেকে ফ্রন্টজুড়ে নৌ-ড্রোন মোতায়েন করা হয়েছে।

 

