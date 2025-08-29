কুমিল্লায় দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের ২১ সদস্য গ্রেপ্তার

কুমিল্লা নগরীতে দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের ২১ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় পুলিশ নগরের বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান পরিচালনা করে।
কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মহিনুল ইসলাম সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নগরীতে অপরাধ দমন কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশের একাধিক টিম শুক্রবার নগরীর হাউজিং এস্টেট সংলগ্ন কেটিসিসি মাঠ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় পুলিশ দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের ২১ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাদের কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র, চাপাতি, চাইনিজ কুড়াল, হকিস্টিক উদ্ধার করে ।
গ্রেপ্তারকৃত হলো- রাকিব হোসেন সামির (১৯), সাইফুল ইসলাম মিজান (২১), ফাহিম (১৬), শাওন (১৭), ইমন (১৮), সিফাত (১৭), রানা (১৮), জাহিদুল ইসলাম রাকিব (২১), নাজমুল হাসান তুষার (১৮), শিমুল (১৭), জিহাদ (১৫), আসাদুল (১৬), সাকিব আল হাসান (১৭), নাইমুল (১৫), ইব্রাহিম জোবায়ের (১৬), রাসেল (১৯), সাহেদ হোসেন হৃদয় (১৭), সাকিব আল হাসান নীরব (১৬), রাব্বি (১৬), সম্রাট (১৭), সাইমন (১৮)।
কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তারকৃতদেরকে শনিবার আদালতে প্রেরণ করা হবে।