শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস প্রথম টি-টোয়েন্টি আজ সিলেটে

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৩০

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। তার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হিসেবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ। আজ সিলেটের লাক্কাতুরায় সেই সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়াবে সন্ধ্যা ৬টায়। এই সিরিজ ও এশিয়া কাপের জন্য টাইগার বাহিনী দীর্ঘ প্রায় এক মাসের প্রস্তুতি নিয়েছে। সেই প্রস্তুতি নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন লিটন কুমার দাসদের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স।

মনোমুগ্ধকর লাক্কাতুরায় সন্ধ্যার ম্যাচ নিয়ে কিছুটা শঙ্কাও রয়েছে। গেল কয়েক দিন ধরে সিলেটে নিয়মিত বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়া বিষয়ক ওয়েবসাইট আকুওয়েদারের মতে, আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সেসব নিয়ে ভাবছে না দুই দল। আপাতত মাঠে নেমে লড়াইয়ের জন্যই প্রস্তুত টাইগার ও ডাচ বাহিনী।

এই সিরিজকে বাংলাদেশ যেমন এশিয়া কাপের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে, তেমনি নেদারল্যান্ডস দেখছে আগামী ফেব্রুয়ারিতে বসতে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে। বৈশ্বিক আসরটি ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হবে। তাই ডাচ বাহিনী এই উপমহাদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে দেখছে সিলেটের সিরিজকে। গতকাল টাইগার কোচ সিমন্স জানিয়েছেন, সিলেটের এমন উইকেট, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উইকেটের সঙ্গে মিল রয়েছে। নেদারল্যান্ডসও সেটি বিশ্বাস করে। তাই প্রস্তুতির শুরুটা এখান থেকেই হচ্ছে।

লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা গেল ৬ আগস্ট থেকে মিরপুরে ক্যাম্প শুরু করেছিলেন। ফিটনেস ও কন্ডিশনিং কোচ নাথান কেলি ক্রিকেটারদের কঠিন পরীক্ষা নিয়েছেন। তারপরে পাওয়ার হির্টিং কোচ জুলিয়ান উডের সঙ্গে কাজ করেছেন লিটনরা। এবার ডাচদের বিপক্ষে সেই প্রস্তুতির মঞ্চায়নের পালা। বাংলাদেশের ব্যাটিং নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করেছেন সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিনও। দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি কতটা কাজে দিচ্ছে বাংলাদেশের, সেটিই যেন দেখার অপেক্ষা এবার। টাইগারদের চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত ডাচ বাহিনী, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন ডাচদের প্রধান কোচ রায়ান কুক। তিনি জানিয়েছেন, তার শিষ্যরা আত্মবিশ্বাস নিয়েই মাঠে নামবে, যেন বাংলাদেশেকে তারা হারাতে পারে। আরো খবর খেলার পাতায়।

বাংলাদেশ ক্রিকেট

