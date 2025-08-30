সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

একাদশে ভর্তি

দ্বিতীয় ধাপে জিপিএ-৫ পেয়েও কলেজ পেল না ১৪১৮ শিক্ষার্থী

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৩০

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির ভর্তির দ্বিতীয় ধাপের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এ ধাপে মোট ১০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী কলেজে মনোনয়ন পেলেও জিপিএ-৫ পাওয়া ১ হাজার ৪১৮ জন শিক্ষার্থী এবারও কোনো কলেজে সুযোগ পায়নি। বৃহস্পতিবার রাত ৮টার পর থেকে শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইট ও এসএমএস পাঠিয়ে ফল দেখতে পারছে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড কমিটির তথ্য অনুযায়ী, এ ধাপে মোট ১০ লাখ ১৩ হাজার ৬৪১ জন শিক্ষার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম ধাপে মনোনীত হয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা শিক্ষার্থী রয়েছেন ৭ লাখ ৮৯ হাজার ৩৩৫ জন। নতুন করে সুযোগ পেয়েছেন আরো ২ লাখ ২৪ হাজার ৩০৬ জন। ফলাফলে দেখা গেছে, দ্বিতীয় ধাপে মোট আবেদন করেছিলেন ১০ লাখ ২৪ হাজার ৪৬৭ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে প্রায় ৯৯ শতাংশ কোনো না কোনো কলেজে মনোনয়ন পেয়েছেন। তবে ১০ হাজার ৮২৬ জন শিক্ষার্থী এবারও কোনো কলেজে সুযোগ পায়নি। এছাড়া দ্বিতীয় ধাপে আগের বরাদ্দ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে (অটো মাইগ্রেশন) নতুন কলেজে মনোনয়ন পরিবর্তিত হয়েছে ১৪ হাজার ৭৩১ জনের। কিন্তু আগের ধাপে যারা বরাদ্দ পায়নি তাদের মধ্যে ৩ লাখ ৪৬ হাজার শিক্ষার্থী অটো মাইগ্রেশনের পক্ষে মত দিলেও ৪ লাখ ৪৩ হাজার শিক্ষার্থী তা করেনি।

বোর্ডের তথ্য বলছে, এবারও কিছু শিক্ষার্থী বাদ পড়েছেন। দ্বিতীয় ধাপে ১ হাজার ৪১৮ জন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীও কোনো কলেজে জায়গা পায়নি। বোর্ডের কর্মকর্তারা মনে করছেন, এর প্রধান কারণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করার সময় জনপ্রিয় কলেজগুলোকেই তালিকাভুক্ত করেছিলেন। ফলে কম জনপ্রিয় কলেজগুলোতে আসন খালি থাকলেও সেখানে তারা আবেদন করেনি। অন্যদিকে, ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলতি বছর সারা দেশের ৮ হাজার ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (কলেজ ও আলিম মাদ্রাসা) একাদশ শ্রেণিতে কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি করানো হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪১৩টিতে ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীও পাওয়া যায়নি। আবার ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেউ ভর্তির জন্য আগ্রহ দেখাননি। সেখানে কেউ পছন্দক্রম দেননি। শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, দ্বিতীয় ধাপ শেষে আগামী ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ধাপের আবেদন গ্রহণ করা হবে। এরপর ৭ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ভর্তির কার্যক্রম চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হবে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হবে।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এইচএসসির খাতা মূল্যায়নের সময় বাড়লো

সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সহযোগিতা করার নির্দেশ, ব্যত্যয়ে এমপিও বাতিল

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির দ্বিতীয় ধাপের ফল রাত ৮টায়

বৃহস্পতিবার সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়: বুয়েট

হিজাব পরায় ছাত্রীদের ক্লাস থেকে বের করার অভিযোগে শিক্ষক বরখাস্ত

প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ক্ষমা চাইলেন উমামা ফাতেমা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng