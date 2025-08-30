সেকশন

গণঅধিকার–জাপা সংঘর্ষ

জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলকে নিষিদ্ধের কর্মসূচি দেওয়ার আহ্বান পিনাকী ভট্টাচার্যের

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৫৪

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও চৌদ্দ দলভুক্ত সবকটি পার্টিকে নিষিদ্ধের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন লেখক, অ্যাক্টিভিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক পিনাকী ভট্টাচার্য।

রাজধানীর কাকরাইলে শুক্রবার (২৯ জুলাই) সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টি (জাপা) ও গণ অধিকার পরিষদের নেতা–কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। জাপার কার্যালয়ের সামনে দিয়ে গণ অধিকার পরিষদের একটি মিছিল যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাঠিপেটায় অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যরাতে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন পিনাকী ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষাকারী দল ও শক্তিসমূহ যথা আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও চৌদ্দ দলভুক্ত সবকটি ফ্যাসিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করুন।’

পিনাকী আরও বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব প্রদানকারী শক্তিসমূহ এবং এর পক্ষাবলম্বনকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে শনিবার সকালেই একসাথে বসতে হবে। সেখানে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ খুনী হাসিনা সরকারকে উৎখাতের আন্দোলনে সহযোগী অন্য সবগুলো দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে ফ্যাসিবাদের দোসর ও ইন্ডিয়ার এজেন্ট জাতীয় পার্টি এবং ১৪ দলকে নিষিদ্ধ করার কর্মসূচি দিতে হবে।’

এদিকে, রাত পৌনে একটার দিকে গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে তিনি জানান, নুরুল হকের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কেন এই হামলার ঘটনা, কে নির্দেশ দিয়েছে, তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানকে স্পষ্ট করতে হবে। নুরুল হকসহ তাদের ওপর যে হামলা হয়েছে, এ হামলার জন্য সরকারের কোনো নির্দেশনা ছিল কি না, তা জানাতে হবে।

রাশেদ খান বলেন, নুরুল হকের ওপর যেভাবে হামলা হয়েছে, এটা আওয়ামী লীগের আমলেও কোনো নেতার ওপর হয়েছে বলে জানা নেই। সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী এভাবে একসঙ্গে অতীতে হামলা করেছে কি না, জানা নেই।

