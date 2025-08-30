সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাজশাহীতে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩৫
জাতীয় পার্টির জেলা ও মহানগর কার্যালয়ের সাইনবোর্ড ভেঙে ফেলা হয়েছে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ঢাকায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল ইসলাম নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) রাজশাহী জেলা ও মহানগর শাখা। এই বিক্ষোভ মিছিল শেষে গনকপাড়ায় অবস্থিত জাতীয় পার্টি রাজশাহী জেলা ও মহানগর কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট থেকে মিছিলটি বের করা হয়। পরে মিছিলটি মহানগরীর বিভিন্ন সড়ক ও রাজশাহীর জাতীয় পার্টির কার্যালয় সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের পর একদল লোক গনকপাড়ায় অবস্থিত জাতীয় পার্টি রাজশাহী জেলা ও মহানগর কার্যালয়ের দরজা, চেয়ার টেবিল ও সাইনবোর্ড ভাঙচুর করে রাস্তায় এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এ সময় বিক্ষোভকারীরা ‘জাতীয় পার্টি স্বৈরাচার, প্রশাসন পাহারাদার’, ‘আপা গেছে যে পথে, জাপা যাবে সে পথে’ ইত্যাদি শ্লোগান দেয়। এনসিপি নেতারা অবিলম্বে জাতীয় পার্টির রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। 

মিছিল শেষে সমাবেশে বক্তারা বলেন, গণঅধিকার পরিষদের মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় জাপার লোকজন বিনা উসকানিতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে নুরসহ অসংখ্য নেতাকর্মীর ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করেছে। অবিলম্বে দোষীদের আইনের আওতায় আনা না হলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি রাজশাহী মহানগরীর প্রধান সমন্বয়কারী মোবাশ্বের আলী, দলটির রাজশাহী জেলার ১ নম্বর যুগ্ম সমন্বয়কারী নাহিদুল ইসলাম সাজুসহ অনেকেই। 

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

রাজশাহী জাতীয় পার্টি হামলা-ভাঙচুর এনসিপি

