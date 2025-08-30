সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘পাত্তা পাচ্ছেন না ট্রাম্প’, ভারতে যাচ্ছেন পুতিন 

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৯
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

চলতি বছরের ডিসেম্বরে ভারত সফরে যাচ্ছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) ক্রেমলিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর মস্কো টাইমসের। 

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এর আগে আগামী সোমবার পুতিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে চীনের আঞ্চলিক সামিটে দেখা করবেন। ক্রেমলিনের পররাষ্ট্র নীতি উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ এই তথ্য জানিয়েছেন। 

তিনি বলেছেন, দুই নেতা ডিসেম্বর সফরের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা করবেন।

গত বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়েছে। প্রথম দফায় ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক থাকলেও রুশ তেল কেনার কারণে ট্রাম্প প্রশাসন ভারতীয় পণ্যের উপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্প আরোপ করে।

ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভারতকে রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে হবে। ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য ভারতকে দায়ী করেছেন মার্কিন প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা। 

তবে মার্কিন প্রশাসনের এসব হুমকি ও শুল্ক উপেক্ষা করে ভারত স্পষ্ট করে জানিয়েছে, তারা রাশিয়ার তেল কেনা চালিয়ে যাবে।

অন্যদিকে রাশিয়াও ভারতের পাশে থাকার দৃঢ় বার্তা দিয়েছে। ভারতের সঙ্গে রাশিয়া তাদের সম্পর্ক আরও জোরদার করতেই পুতিন নয়াদিল্লি যাচ্ছেন বলে খবরে বলা হয়েছে।  

ইত্তেফাক/এসআর

বিষয়:

ভারত রাশিয়া নরেন্দ্র মোদি ভ্লাদিমির পুতিন আন্তর্জাতিক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের জারি করা বেশিরভাগ শুল্ক অবৈধ

বাফার জোনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান জেলেনস্কির  

শি জিনপিংয়ের একটি ‘গোপন’ চিঠিতে বদলে যাচ্ছে চীন-ভারত সম্পর্ক: রিপোর্ট

বিরল নৌ হামলায় ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা জাহাজ ডুবিয়ে দিল রাশিয়া

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

১০ মাস পর নতুন হাইকমিশনারদের নাম ঘোষণা করল ভারত-কানাডা

‘৭৫ পেরোলেই অবসর নয়’, হঠাৎ সুর বদলালেন আরএসএস প্রধান

রোহিঙ্গাদের জাহাজে তুলে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে ভারত!

বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে গরিব মানুষগুলোর ওপর অত্যাচার করেন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng