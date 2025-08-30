সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১৭ বছর পর সামনে এলো আইপিএলের সেই চড়ের ভিডিও 

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩১
ছবি: সংগৃহীত

প্রচলিত আছে ক্রিকেট ভদ্রলোকের খেলা। তবে এই খেলাতেও অনেক সময় দেখা যায় বিতর্কিত ঘটনা। ঠিক এরকমই এক বিতর্কিত ঘটনা ঘটে ২০০৮ সালের আইপিএলের প্রথম আসরে। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের মধ্যকার সেই ম্যাচে শ্রীশান্তকে চড় মারেন হরভজন সিং। সেই সময় বেশ আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয় এই ঘটনা। তবে বিষয়টি ছিল আড়ালে।

অবশেষে দীর্ঘ ১৭ বছর পর আবার আলোচনায় সেই চড় মারার ঘটনা। শ্রীশান্তকে হরভজনের সেই চড় মারার ভিডিও এবার প্রকাশ করেছেন আইপিএলের তৎকালীন চেয়ারম্যান ললিত মোদি।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্কের ‘বিয়ন্ড ২৩’ পডকাস্টে ললিত মোদি বলেন, ‘আমি বলছি কী ঘটেছিল। ভিডিওটাও আমি দেব। আমি এত দিন এটা রেখে দিয়েছিলাম। ভাজ্জি (হরভজন) আমার খুব প্রিয় বন্ধু। আমি তাকে পছন্দ করি। ঘটনা ঘটেছিল মাঠেই, আর আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। খেলা শেষ হয়ে গেছে, ক্যামেরা বন্ধ। শুধু নিরাপত্তা ক্যামেরাগুলো চালু ছিল। খেলোয়াড়েরা হাত মেলাচ্ছিলেন, হাই-ফাইভ করছিলেন। শ্রীশান্তের কাছে আসতেই ভাজ্জি শুধু বললো, ‘এদিকে আয়’, তারপরই দিল একটা ব্যাকহ্যান্ড চড়।’

সেই ভিডিওতে দেখা যায়, ম্যাচ শেষে সৌজন্য বিনিময়ের সময় শ্রীশান্তের সামনে এসে হরভজন করমর্দনের বদলে তার গালে সপাটে চড় মারেন। এতে শ্রীশান্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তেড়ে যান, হরভজন ও এগিয়ে আসেন। ইরফান পাঠান ও মাহেলা জয়াবর্ধনে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। 

পরে জানা যায়, ম্যাচ চলাকালীন শ্রীশান্তের কিছু আচরণে ক্ষুব্ধ ছিলেন হরভজন। ম্যাচ শেষে ‘হার্ড লাক’ বলায় আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন তিনি। যদিও পরে ড্রেসিংরুমে গিয়ে হরভজন দুঃখ প্রকাশ করেন।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) সেই মৌসুমে হরভজনকে বাকি ম্যাচগুলো থেকে নিষিদ্ধ করে। যুবরাজ সিং ঘটনাটিকে ‘কুৎসিত ও অগ্রহণযোগ্য’ বলে মন্তব্য করেছিলেন। 

শ্রীশান্তকে চড় মারার পর থেকে অনুশোচনায় ভুগছেন হরভজন। সম্প্রতি রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ইউটিউব পডকাস্টে ভারতের সাবেক এই স্পিনার বলেন, ‘আমার জীবনে একটা জিনিস বদলাতে চাইলে সেটা হবে শ্রীশান্তের সঙ্গে ওই ঘটনা। আমি চাই আমার ক্যারিয়ার থেকে ওই অধ্যায় মুছে ফেলতে। ওটা ভুল ছিল, আমার করা উচিত হয়নি। আমি অন্তত ২০০ বার দুঃখ প্রকাশ করেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘ঘটনার বহু বছর পরও আমি যখনই সুযোগ পেয়েছি, ওর কাছে ক্ষমা চেয়েছি। ওটা ভুল ছিল। ও ছিল আমার সতীর্থ, আমরা একসঙ্গে খেলেছি। হ্যাঁ, ওই ম্যাচে আমরা প্রতিপক্ষ ছিলাম। কিন্তু ঘটনাটা ওই স্তরে যাওয়া উচিত হয়নি।” 

শ্রীশান্তের মেয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল বলে জানান হরভজন। তিনি বলেন, 
‘আমি ওর (শ্রীশান্তের মেয়ে) সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলছিলাম। কিন্তু সে বলল, ‘আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। তুমি আমার বাবাকে মেরেছিলে।’ তখন আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল।’

 

ইত্তেফাক/জেডএইচ/এনজি

বিষয়:

ভারত ক্রিকেট আইপিএল বিসিসিআই

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লিটনের ফিফটিতে দাপুটে জয়, সিরিজে এগিয়ে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ম্যাচের টিকেট মিলবে সর্বনিম্ন মূল্য ২ হাজার, সর্বোচ্চ ৬৯ হাজার!

পদদলিত হয়ে নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে বেঙ্গালুরু

তাসকিনের জোড়া আঘাতে চাপে নেদারল্যান্ডস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ

কোয়াবের নির্বাচনে লড়াই কেবল সভাপতি পদে

পাকিস্তানের ফিল্ডিং নিয়ে সাংবাদিকের কথায় মেজাজ হারালেন হারিস রউফ

অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দলের কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ ‘এ’ দল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng