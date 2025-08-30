অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দলের কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ ‘এ’ দল

অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইনিংস ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ২৬৬ রান পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। মাত্র ২৫৪ রানে অলআউট হলে ইনিংস ও ১২ রানে হেরে মাঠ ছাড়ে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের দল।
ডারউইনে নিজেদের প্রথম ইনিংসে চরম ব্যাটিং ব্যর্থতায় মাত্র ১১৪ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ ‘এ’ দল। জবাবে ৩৮০ রান করে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া। এতে ২৬৬ রানে লিড পায় স্বাগতিকরা।
শনিবার (৩০ আগস্ট) ৩ উইকেটে ১০৬ রান নিয়ে ব্যাটিংয়ে নামে বাংলাদেশ। শাহাদাত হোসেন দিপু ৪২ ও ইয়াসির আলী রাব্বি ১৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। তবে এই দুই ব্যাটারের কেউই বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। দিপু ৪৯ ও রাব্বি ৩৬ রানে সাজঘরে ফিরে যান।
এতেই বাংলাদেশের হার অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। শেষ দিকের ব্যাটাররা কেবল ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই করেছেন। তবে সেটাতেও সফল হননি তারা। দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪২ রান আসে স্পিনার হাসান মুরাদের কাছ থেকে।
এছাড়া অধিনায়ক অঙ্কন ৩২, স্পিনার নাঈম হাসানের ব্যাট থেকে আসে ২৫ রান। শেষ পর্যন্ত ইনিংস হারের তেঁতো স্বাদ নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে।