সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দলের কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ ‘এ’ দল

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৪
ছবি: সংগৃহীত

অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইনিংস ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ২৬৬ রান পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। মাত্র ২৫৪ রানে অলআউট হলে ইনিংস ও ১২ রানে হেরে মাঠ ছাড়ে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের দল।

ডারউইনে নিজেদের প্রথম ইনিংসে চরম ব্যাটিং ব্যর্থতায় মাত্র ১১৪ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ ‘এ’ দল। জবাবে ৩৮০ রান করে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া। এতে ২৬৬ রানে লিড পায় স্বাগতিকরা। 

শনিবার (৩০ আগস্ট) ৩ উইকেটে ১০৬ রান নিয়ে ব্যাটিংয়ে নামে বাংলাদেশ। শাহাদাত হোসেন দিপু ৪২ ও ইয়াসির আলী রাব্বি ১৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। তবে এই দুই ব্যাটারের কেউই বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। দিপু ৪৯ ও রাব্বি ৩৬ রানে সাজঘরে ফিরে যান।

এতেই বাংলাদেশের হার অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। শেষ দিকের ব্যাটাররা কেবল ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই করেছেন। তবে সেটাতেও সফল হননি তারা। দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪২ রান আসে স্পিনার হাসান মুরাদের কাছ থেকে। 

এছাড়া অধিনায়ক অঙ্কন ৩২, স্পিনার নাঈম হাসানের ব্যাট থেকে আসে ২৫ রান। শেষ পর্যন্ত ইনিংস হারের তেঁতো স্বাদ নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া টেস্ট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লিটনের ফিফটিতে দাপুটে জয়, সিরিজে এগিয়ে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ম্যাচের টিকেট মিলবে সর্বনিম্ন মূল্য ২ হাজার, সর্বোচ্চ ৬৯ হাজার!

পদদলিত হয়ে নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে বেঙ্গালুরু

তাসকিনের জোড়া আঘাতে চাপে নেদারল্যান্ডস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপে বিশাল ব্যবধানে জিতলো বাংলাদেশ 

কোয়াবের নির্বাচনে লড়াই কেবল সভাপতি পদে

পাকিস্তানের ফিল্ডিং নিয়ে সাংবাদিকের কথায় মেজাজ হারালেন হারিস রউফ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng