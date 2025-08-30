নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে মা-মেয়েকে জুস খাইয়ে অজ্ঞান করে গয়না লুট করেছে ‘অজ্ঞান পার্টির’ মূল হোতা ফুল মিয়া (৫৫)। তবে যাত্রীদের তৎপরতায় হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় সে। যাচাই করতে তাকে নিজের জুস পান করানো হলে ফুল মিয়াও অজ্ঞান হয়ে পড়ে।
শনিবার ভোরে ট্রেনের ‘ঝ’ বগির ৭৮, ৭৯ ও ৭৭ নম্বর সিটে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগীরা হলেন ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ মালঞ্চ গ্রামের কৌশিলা রায় (৫০) ও তার মেয়ে বীথি রানী (২৮)। আটক প্রতারক ফুল মিয়া রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার আব্দুল্লাপুর গ্রামের আব্দুস ছামাদের ছেলে।
রেলওয়ে পুলিশ জানায়, বিরামপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠেন কৌশিলা রায় ও বীথি রানী। পাশের সিটে বসে থাকা ফুল মিয়ার সঙ্গে আলাপচারিতার একপর্যায়ে মা-মেয়েকে জুস পান করান তিনি। জুস পান করেই তারা অজ্ঞান হয়ে পড়লে ফুল মিয়া তাদের কানের দুল ও নাকের ফুল খুলে নেন।
এ সময় পাশের যাত্রী আব্দুর রহিম (অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা) বিষয়টি আঁচ করে ফুল মিয়াকে আটক করেন এবং অন্যান্য যাত্রীদের অবহিত করেন। প্রথমে প্রতারক অভিযোগ অস্বীকার করলেও যাত্রীরা তাকে নিজের জুস পান করতে বাধ্য করেন। জুস পান করেই ফুল মিয়া অজ্ঞান হয়ে পড়লে প্রতারণার বিষয়টি নিশ্চিত হয়।
সৈয়দপুর রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ-উন নবী বলেন, মা-মেয়ে ও আটক প্রতারককে সৈয়দপুর রেলওয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভুক্তভোগী ও আসামি—দুজনেরই জ্ঞান ফেরেনি।
কৌশিলা রায়ের ছেলে রবীন্দ্র নাথ রায় বাদী হয়ে এ ঘটনায় মামলা করেছেন। পুলিশ জানায়, ফুল মিয়ার নামে দেশের বিভিন্ন রেলওয়ে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।